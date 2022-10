Le bureau du shérif du comté de Kane est sur les lieux d’un accident mortel impliquant un autobus scolaire et un véhicule.

Selon un communiqué de presse, l’accident s’est produit sur Empire Road entre Burlington Road et la route 47 à Campton Hills.

Il n’y a eu aucun mort dans le bus, a indiqué le communiqué.

Ceci est une histoire de rupture et sera mis à jour au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles.