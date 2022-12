Accident impliquant un camion semi-remorque sur l’autoroute 97 à Kelowna entraînant des retards près du passage supérieur John Hindle

Un accident impliquant une voiture et un semi-remorque avant 16h00 sur l’autoroute 97 à Kelowna causant de la circulation dans le secteur en direction nord.

L’accident s’est produit près du viaduc John Hindle, à côté d’UBCO.

Une voiture et un semi-remorque sont entrés en collision sur l’autoroute 97 en direction nord, juste au nord du viaduc John Hindle près d’UBCO à #Kelowna. La circulation est réduite à une voie dans le secteur @kelownacapnews @BlackPressMedia pic.twitter.com/nIKpzQI6OJ – Jordy Cunningham (@CunninghamJordy) 11 décembre 2022

Les pompiers sont sur place.

La circulation est réduite à une voie près de l’incident, de sorte que les conducteurs dans la zone doivent être conscients des retards potentiels et surveiller le contrôle de la circulation.

Black Press restera à jour au fur et à mesure que l’incident progresse pour fournir des mises à jour.

@ZacharyDelaney

zach.delaney@revelstokereview.com

