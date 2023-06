Accident ferroviaire en Inde : dans quelle mesure le réseau ferroviaire du pays est-il sûr ? | Nouvelles du monde

L’accident mortel survenu vendredi dans le district de Balasore à Odisha, qui a jusqu’à présent fait plus de 280 morts et 900 blessés, a attiré l’attention sur la sécurité du réseau ferroviaire dans le deuxième pays le plus peuplé du monde.

Géré par le monopole d’État Indian Railways, le réseau est le quatrième au monde et transporte 13 millions de personnes chaque jour et transporte 1,5 milliard de tonnes de fret par an sur plus de 40 000 miles (64 000 km) de voies.

Il comprend 14 000 trains de voyageurs et 8 000 gares.

Au cours des dernières années, de l’argent a été injecté dans la modernisation du système, avec 30 milliards de dollars (24,1 milliards de livres sterling) engagés l’année dernière pour de nouveaux trains et des gares modernes, alors que le Premier ministre Narendra Modi a poussé à renforcer les infrastructures et la connectivité dans le pays. – économie en croissance.

Image:

Des centaines de morts et de nombreux autres blessés après l’accident survenu dans le district de Balasore à Odisha



Les dépenses en capital record du gouvernement pour les chemins de fer, une augmentation de 50% par rapport à l’exercice précédent, s’étaient concentrées sur la modernisation des voies, la réduction de la congestion et l’ajout de nouveaux trains, y compris un nouveau train à semi-haute vitesse construit en Inde appelé le Vande Bharat Express. – ou « Salut à l’Inde ».

Cependant, l’accident mortel de vendredi, le pire en Inde depuis près de trois décennies, montre que les investissements doivent également répondre aux problèmes de sécurité, selon les experts.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:08

« Situation incroyable » sur le site de l’accident de train



En savoir plus:

Au moins 280 morts et des centaines de blessés dans le district de Balasore à Odisha

« Le bilan de sécurité s’est amélioré au fil des ans, mais il reste encore du travail à faire », a déclaré Prakash Kumar Sen, chef du département de génie mécanique à l’Institut de technologie de Kirodimal, dans le centre de l’Inde.

« Une erreur humaine ou un mauvais entretien des voies sont généralement à blâmer dans de tels accidents », a déclaré M. Sen.

Les chemins de fer ont introduit plus de trains pour faire face à la demande croissante, mais la main-d’œuvre du réseau pour les entretenir n’a pas suivi le rythme, a-t-il déclaré. Les travailleurs ne sont pas formés adéquatement ou leur charge de travail est trop élevée et ils ne se reposent pas suffisamment.

Les pires catastrophes ferroviaires en Inde Juin 1981 : La catastrophe ferroviaire la plus meurtrière de l’Inde s’est produite dans l’État du Bihar, près de la frontière népalaise. Au moins 800 personnes sont mortes après que sept voitures d’un train de voyageurs surpeuplé ont explosé hors de la voie et dans une rivière lors d’un cyclone. Juillet 1988 : À Quilon, dans le sud de l’Inde, 106 personnes sont mortes lorsqu’un train express a déraillé et est tombé dans un lac soumis à la mousson. Août 1995 : Au moins 350 personnes ont été tuées lorsque deux trains sont entrés en collision à 200 kilomètres de Delhi. Août 1999 : Deux trains s’écrasent près de Calcutta, tuant 285 personnes. Octobre 2005 : Dans l’État d’Andhra Pradesh, au moins 77 personnes sont mortes lorsque plusieurs wagons d’un train de voyageurs ont déraillé. Juillet 2011 : À Fatehpur, dans l’Uttar Pradesh, un train postal a déraillé, tuant 70 personnes et en blessant plus de 300. Novembre 2016 : Un train express déraille dans l’Uttar Pradesh, tuant 146 personnes et en blessant plus de 200. Janvier 2017 : Dans l’Andhra Pradesh, 41 personnes sont décédées lorsque plusieurs wagons d’un train de voyageurs ont quitté la voie. Octobre 2018 : Au moins 59 personnes sont mortes dans la ville d’Amritsar, dans le nord de l’Inde, lorsqu’un train de banlieue a percuté une foule rassemblée sur la voie pour un festival. Cinquante-sept personnes ont été blessées.

La route de la côte est sur laquelle l’accident de vendredi s’est produit est l’une des plus anciennes et des plus fréquentées du pays, car elle transporte également une grande partie du fret indien de charbon et de pétrole.

« Ces pistes sont très anciennes… la charge sur elles est très élevée, si l’entretien n’est pas bon, des pannes se produiront », a déclaré M. Sen.

Image:

L’incident a eu lieu dans le district de Balasore dans l’État d’Odisha



Les chemins de fer indiens affirment que la sécurité est un objectif clé, soulignant un faible taux d’accidents au fil des ans.

« Cette question [on safety] se pose parce qu’il y a eu un incident maintenant. Mais si vous voyez les données, vous verrez qu’il n’y a pas eu d’accident majeur depuis des années », a déclaré un porte-parole du ministère des Chemins de fer.

Le nombre d’accidents par million de trains-kilomètres est tombé à 0,03 en 2021-22, contre 0,10 en 2013-14, a déclaré le porte-parole.

« Un dysfonctionnement s’est produit et c’est ce que l’enquête révélera », a déclaré le porte-parole, faisant référence à l’accident de vendredi. « Nous allons découvrir pourquoi c’est arrivé et comment c’est arrivé. »

Image:

M. Modi sur le site du crash samedi. Photo : Gouvernement indien



De 2017 à 2021, il y a eu plus de 100 000 décès liés aux trains en Inde, selon un rapport de 2022 publié par le National Crime Records Bureau. Ce chiffre comprend les cas dans lesquels des passagers sont tombés des trains, des collisions et des personnes fauchées par des trains à grande vitesse sur les voies.

Srinand Jha, un expert indépendant des transports, a déclaré que les chemins de fer travaillaient sur des mécanismes de sécurité tels que des dispositifs anti-collision et des systèmes d’alerte d’urgence, mais qu’ils tardaient à les installer sur le réseau.

« Ils vous diront toujours que les accidents sont à un niveau très gérable parce qu’ils en parlent en termes de pourcentages », a déclaré M. Jha, ajoutant que ces dernières années, l’accent a été davantage mis sur les nouveaux trains et les gares modernes que sur les les voies, les systèmes de signalisation et la gestion des actifs.

« Cet accident fait ressortir la nécessité de se concentrer davantage sur ces aspects », a-t-il déclaré.