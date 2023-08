Accident en Irlande : quatre jeunes tués dans le comté de Tipperary sont nommés par la police | Nouvelles du monde

Quatre jeunes décédés dans un accident de la route dans le comté de Tipperary alors qu’ils se rendaient aux célébrations des examens ont été nommés par la police irlandaise.

Le conducteur Luke McSweeney, 24 ans, et trois passagers, dont sa sœur Grace McSweeney, Zoey Coffey et Nicole Murphy, toutes 18 ans, ont été tués. après que la voiture dans laquelle ils se trouvaient a heurté un mur.

L’accident s’est produit près de l’entrée du Hillview Sports Club à Mountain Road dans la ville de Clonmel vers 19h30 vendredi.

On pense que les victimes étaient sur le point de recevoir les résultats de leurs examens du Leaving Certificate.

Le surintendant Kieran Ruane, de la station Clonmel Garda, a exprimé ses « condoléances et sympathies » dans une déclaration aux médias proches des lieux.

« Nos communautés locales, en particulier Clonmel, Kilsheelan et Ballypatrick, sont choquées et profondément attristées par ces événements », a-t-il déclaré.

« Je tiens à assurer nos communautés locales qu’An Garda Síochána sera là dans les jours, semaines et mois à venir pour soutenir nos communautés alors que nous faisons tous face à cette tragédie.

« J’ai été en contact avec les directeurs des écoles secondaires locales que fréquentaient les filles et des soutiens sont mis en place pour les amis des quatre personnes décédées aujourd’hui et dans les prochains jours. »

Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a qualifié leur mort dans un communiqué de « vraiment dévastatrice et déchirante ».

« C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris l’incident tragique survenu hier soir à Clonmel », a-t-il déclaré.

« La soirée des résultats du Cert devrait marquer le début d’un monde d’opportunités pour les jeunes. C’est une étape importante sur le chemin de l’enfance à l’âge adulte. Pour de jeunes vies, si pleines de possibilités, être écourtée de cette manière est vraiment dévastateur et déchirant. La nation entière les pleure.

« Mes sincères condoléances aux familles et amis des personnes décédées ainsi qu’à la communauté au sens large de Clonmel et Tipperary. Les pensées de tout le pays sont avec eux, leur école et leur communauté.

« Je suis assuré que les autorités scolaires et (les services de santé) travailleront ensemble pour mettre en place le soutien nécessaire à leurs camarades de classe et à la communauté. Nous devons nous unir dans des moments comme celui-ci. »

M. Varadkar a ensuite déclaré en irlandais : « Que leurs âmes soient à la droite de Dieu. »

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Simon Harris TD, a déclaré qu’il y avait « du chagrin, du choc et de la tristesse » après cet incident « dévastateur » et « déchirant ».

Sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, il a écrit : « Le jour des résultats de Quitter le Cert représente un accomplissement, une célébration et un enthousiasme.

« Ce soir, cela a été remplacé par le chagrin, le choc et la tristesse… Il n’y a pas de mots. Déchirant. »

Et le prêtre local, le père Toomey, a déclaré : « Parfois, aucun mot ne semble suffisant lorsqu’une tragédie comme celle qui s’est produite à Clonmel ce soir se produit.

Aucun mot ne peut réconforter en ce moment. »