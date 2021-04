AU MOINS six personnes ont été tuées et plus hospitalisées après un accident d’un état à un autre en Géorgie qui a laissé une fourgonnette en flammes sur le côté.

Des passants se sont arrêtés pour retirer les gens du fracas enflammé près d’Atlanta samedi soir le long de la I-85 près de la scission I-985, a annoncé la police.

Au moins six personnes ont été tuées dans l’accident près d’Atlanta Crédits: Georgia DOT

Six personnes ont été déclarées mortes sur les lieux et plusieurs autres ont été emmenées dans les hôpitaux de la région d’Atlanta pour y être soignées, a déclaré le sergent de police du comté de Gwinnett. Dit Michele Pihera.

Un spectateur a subi une blessure mineure mais n’a pas voulu être transporté, a déclaré la police géorgienne.

On ne sait pas combien de personnes se trouvaient à l’intérieur du fourgon, mais la police pense que tous étaient des adultes.

Les détails sur les personnes dans la camionnette devraient être annoncés dans les prochains jours.

Les enquêteurs s’efforcent de déterminer la cause de l’accident de feu, qui s’est produit hier peu après 18h30.

Les informations sur les lieux ont amené la police à croire qu’un autre véhicule aurait pu être impliqué, selon Associated Press.

On a demandé aux témoins d’appeler la ligne de renseignements sur les enquêtes sur les accidents du service de police pour toute information.