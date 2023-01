Accident d’hélicoptère en Australie: quatre morts et plusieurs blessés après une collision près du Sea World Resort de Gold Coast

CNN

Une collision en vol entre deux hélicoptères en Australie a fait quatre morts et trois autres dans un état critique, ont annoncé lundi les autorités.

La collision s’est produite vers 14 heures, heure locale, près de la célèbre bande touristique de Main Beach sur la Gold Coast, au sud de Brisbane.

“Ces deux avions, lorsqu’ils sont entrés en collision, se sont écrasés sur le banc de sable juste à la sortie de Sea World Resort”, a déclaré aux journalistes l’inspecteur de police du Queensland Gary Worrell, un officier de service régional pour la région du sud-est.

Il a ajouté qu’il avait été difficile pour les services d’urgence d’accéder au banc de sable, situé non loin de la côte.

Treize personnes se trouvaient à bord des deux hélicoptères, selon Jayney Shearman, du Queensland Ambulance Service (QAS). Parmi ceux-ci, quatre personnes sont décédées, trois ont été grièvement blessées et six ont été légèrement blessées, notamment des coupures de verre brisé.

Tous les blessés ont été transportés à l’hôpital, a-t-elle précisé.

Des photos du site montrent des débris gisant sur une bande de sable, avec du personnel rassemblé sur terre et de nombreux navires dans les eaux environnantes.

Worrell a déclaré que bien qu’il soit trop tôt pour déterminer la cause exacte de l’accident, les premières enquêtes suggèrent qu’un hélicoptère avait décollé et l’autre atterrit lorsqu’ils sont entrés en collision.

Un hélicoptère « a son pare-brise enlevé et il a atterri en toute sécurité sur l’île. L’autre (hélicoptère) s’est écrasé et il était à l’envers », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’après l’accident, la police à proximité et des membres du public se sont précipités sur le site, essayant de retirer et de prodiguer les premiers soins aux personnes à l’intérieur de l’hélicoptère.

Angus Mitchell, commissaire en chef du Bureau australien de la sécurité des transports (ATSB), a déclaré dans un communiqué qu’une enquête avait été ouverte sur la collision.

Des enquêteurs des bureaux de l’ATSB à Brisbane et à Canberra seront déployés sur les lieux pour recueillir des preuves, examiner l’épave et cartographier le site, ainsi que pour interroger les témoins et les parties impliquées, a ajouté Mitchell.

Il a demandé aux personnes qui ont été témoins de la collision ou qui ont vu les hélicoptères en vol de contacter les enquêteurs. Un rapport préliminaire sera publié dans les six à huit prochaines semaines, avec un rapport final une fois l’enquête terminée, a-t-il déclaré.

Dans une déclaration publiée sur Twitter, la première ministre du Queensland, Annastacia Palaszczuk, a exprimé ses “sincères condoléances” aux familles des victimes et à toutes les personnes concernées. “Ce qui s’est passé sur la Gold Coast aujourd’hui est une tragédie impensable”, a-t-elle déclaré.

La police a déclaré que Sea World Drive avait été fermé à la circulation et a exhorté les automobilistes et les piétons à éviter la zone.

Sea World Drive est le principal point d’accès au parc marin très apprécié des touristes au cœur de la Gold Coast. C’est la haute saison touristique dans la région en ce moment, avec des écoles fermées pour les longues vacances d’été.

CNN a contacté Sea World pour commentaires.