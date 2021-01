Une cause probable dans l’accident d’hélicoptère du Grand Canyon qui a tué cinq Britanniques était la perte de contrôle du pilote en raison du vent arrière, a conclu un rapport.

Le pilote a déclaré aux enquêteurs que l’avion avait rencontré une «violente rafale de vent» et avait commencé à vriller, selon le rapport du National Transportation Safety Board (NTSB) aux États-Unis.

L’Airbus EC130 B4 a été en flammes après s’être écrasé sur l’attraction touristique de l’Arizona peu avant le coucher du soleil le 10 février 2018.

Les frères Stuart et Jason Hill, 30 et 32 ​​ans, originaires de Worthing, West Sussex, ont été tués dans la tragédie, avec la petite amie de 27 ans de Stuart, Becky Dobson.

Leurs amis, les jeunes mariés en lune de miel Ellie Milward, de West Sussex, et Jonathan Udall, originaire de Southampton, sont également décédés des suites de blessures subies dans l’accident.

Le groupe était en vacances aux États-Unis pour fêter les 30 ans de Stuart et les Udalls en tant que jeunes mariés avec un voyage à Las Vegas.

La petite amie de Jason, Jennifer Dorricott, a survécu à l’accident, mais a subi des blessures qui ont changé sa vie.

Le pilote Scott Booth, qui a également survécu mais s’est fait amputer les deux jambes, effectuait son troisième vol aérien de la journée lorsqu’il a tenté d’atterrir à côté du fleuve Colorado dans le Grand Canyon.

Les vents arrière, les courants descendants potentiels et les turbulences étaient la cause probable de la perte de contrôle de l’avion, a indiqué le rapport final publié jeudi.

L’examen post-accidentel de l’hélicoptère et du moteur n’a révélé aucun signe de problèmes mécaniques, selon les conclusions, qui n’incluaient aucune recommandation de sécurité.

Les enquêteurs ont déclaré que l’éloignement du site de l’accident et les difficultés de communication signifiaient que les victimes n’étaient transportées à l’hôpital que six heures plus tard.

Le « facteur le plus important » affectant la survie des personnes à bord de l’hélicoptère a été l’incendie qui a suivi, selon les conclusions, l’avion « n’étant pas équipé, ni obligé de l’être, d’un système d’alimentation en carburant résistant aux chocs ».

Les parents de M. Udall ont poursuivi la société d’hélicoptères Papillon Grand Canyon Helicopters et l’avionneur Airbus Helicopters pour ne pas avoir équipé l’hélicoptère du système de résistance aux chocs, dans une affaire qui est en cours.

Après l’accident, la compagnie d’hélicoptères a annoncé qu’elle équiperait sa flotte de chars résistants aux chocs.

Airbus Helicopters a insisté sur le fait qu’il augmentait le nombre d’avions construits avec des systèmes de carburant résistants aux chocs après avoir été poursuivi en justice.