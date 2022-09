Ranveer Singh a honoré la 10e édition des South Indian International Movie Awards (SIIMA) qui s’est tenue à Bangalore le 10 septembre et a impressionné tout le monde avec ses bouffonneries énergiques. La fonction de récompense a vu le who’s who de l’industrie du sud tels que Allu Arjun, Yash, Vijay Deverakonda et d’autres venir sous le même toit pour célébrer leurs réalisations. Cependant, l’entrée de Ranveer a provoqué une situation semblable à celle d’une foule et le Padmaavat a été accidentellement touché au visage lors de l’incident.

Selon Bollywood Hungama, lorsque Ranveer est arrivé sur les lieux, les fans se sont pressés sur le tapis rouge pour apercevoir la star de Bollywood. Ranveer a fait une entrée époustouflante sur le tapis rouge vêtu d’un costume blanc et a interagi avec les médias présents. Cependant, plusieurs fans se sont soudainement rassemblés autour du tapis rouge pour des selfies, ce qui a provoqué une situation chaotique.

Alors que Ranveer a été assailli par les fans, l’acteur a dû supporter le poids de la situation. L’un des fans qui essayait d’apercevoir Ranveer s’est accidentellement frappé le visage pendant le chaos. Cependant, Ranveer a échappé à la situation de surpeuplement. Plus tard, il a reçu le prix de l’acteur hindi le plus aimé de l’industrie du Sud lors de la cérémonie.

Pendant ce temps, la vedette d’Allu Arjun, Pushpa, a remporté le SIIMA 2022 en remportant les prix dans diverses catégories telles que le meilleur acteur, le meilleur film, le meilleur acteur dans un second rôle, le meilleur réalisateur, le meilleur directeur musical, le meilleur auteur lyrique et le prix spécial du jury pour la conception de la production.

Alors que Pushpa a été nominé dans 12 catégories, Akhanda de Boyapati Srinu, avec Balakrishna en tête, a été nominé dans 10. Jathi Ratnalu d’Anudeep KV et Uppena de Buchi Babu Sana suivaient de près avec huit nominations chacun. Dans la section tamoule, le blockbuster acclamé par la critique de la réalisatrice Mari Selvaraj, Karnan, avec Dhanush en tête, a mené le peloton avec 10 nominations.