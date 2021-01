Accident de Wellington: le père de deux garçons tués rend une visite émouvante à la scène de l’accident

Avec trois enfants gravement blessés sur la route et la mère de deux garçons coincée contre une clôture, des voisins de la rue Warne à Wellington se sont précipités pour aider.

Quelques instants plus tôt, Jacob Dunn, 25 ans, aurait effectué des burn-out dans une berline Holden qu’il n’était pas autorisé à conduire, avant de perdre le contrôle et de se faufiler dans un groupe de cinq.

Sheldon, 6 ans, et Shane Shorey, 7 ans, ont été tués sur le coup.

Leur mère Shayleen Frail, 34 ans, a été coincée contre une clôture par les Holden, tandis qu’un ami de la famille de 10 ans s’est fait déchirer la jambe par la force du terrible accident.

Mark Shorey, 9 ans, le frère aîné de Sheldon et Shane, s’est en quelque sorte échappé sans blessure grave.

Leur père, Joseph Shorey, a fait une visite émouvante sur les lieux de l’accident mercredi et a déclaré aux médias rassemblés qu’il avait un message très simple pour les hoons: « Ce n’est pas cool, et deux de mes fils sont morts. »

Le père des garçons, Joseph Shorey (en bleu) a fait une visite émouvante sur les lieux mercredi

Brendan Stanley, un résident de longue date de la région, âgé de 50 ans, se tenait devant sa maison sur Warne St lorsque Donn aurait perdu le contrôle de son véhicule et tué les deux garçons.

Il a raconté au Daily Mail Australia que dans les minutes qui ont suivi avant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux et de la police, d’autres habitants du quartier se sont précipités pour aider – ayant besoin d’un cric de voiture pour soulever le Holden afin de libérer les garçons.

‘Je lui disais, ne pars pas conduire sans permis, mais il a heurté une clôture et c’est à ce moment que le spoiler a dû se détacher, puis il a perdu le contrôle, et il est monté sur le sentier et ça a juste fait « bang » .

« Je criais juste » Oh non, non, putain. Je ne pouvais voir personne se lever, je ne pouvais pas voir les enfants. J’ai juste couru à l’intérieur et j’ai pris le téléphone. «

Sheldon (à gauche), 6 ans, et Shane Shorey (à droite), 7 ans, ont été tués lorsqu’une voiture incontrôlable les a percutés alors qu’ils rentraient de la piscine locale avec leur mère, leur frère et leur ami à Wellington, dans le centre ouest NSW, mardi après-midi

Jacob Donn, 25 ans, aurait fui les lieux d’un accident sur Warne Street à Wellington, dans le centre-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud, après avoir perdu le contrôle de sa berline Holden et avoir percuté une mère, ses trois garçons et un ami de la famille. Dans les instants qui ont précédé l’accident, il aurait été

M. Stanley a appelé l’ambulance, la police puis l’hélicoptère aérien, se rendant compte qu’il s’agissait d’une situation critique.

À son retour, il y avait déjà des habitants qui essayaient de soulever la voiture du Sheldon et de Shane, ainsi que leur ami, tandis que leur mère Shayleen était coincée contre la clôture.

« J’ai couru et ils essayaient de le soulever et j’étais au téléphone en disant que nous avons besoin de la police et de l’ambulance ici rapidement », a déclaré M. Stanley.

« Un petit gars, je savais qu’il était mort, l’autre petit gars, il était épinglé à l’avant. J’ai aidé à soulever la voiture et nous avons libéré un petit gars dont la jambe était à peine accrochée.

« Je peux encore voir les petits garçons épinglés sous la voiture, nous avons eu le cric de voiture et l’un des autres jeunes gars qui a aidé, il a fait un travail fantastique, je lui enlève son chapeau.

«Le premier petit frère que nous avons sorti, ils l’ont emmené, mais je savais qu’il était mort.

La police affirme que dans les instants qui ont suivi l’accident, Donn a fui les lieux.

Cependant, sa petite amie Glenys Honeysett ne l’a pas fait, se précipitant pour aider M. Stanley et les autres hommes alors qu’ils tentaient de sauver les garçons.

Après avoir conduit toute la nuit depuis son domicile dans le Queensland, M. Shorey et des membres de sa famille ont visité le site de l’accident mercredi soir.

M. Shorey a déclaré que les garçons vivaient en Nouvelle-Galles du Sud avant de s’installer dans le Queensland avec lui l’année dernière – mais où qu’ils aillent, ils étaient des enfants populaires.

Des habitants de Wellington visitent les lieux de Warne St où deux garçons ont été fauchés et tués par un chauffeur mardi après-midi

La tragédie a choqué la communauté soudée du pays de la Nouvelle-Galles du Sud

Ils s’étreignaient, pleuraient, riaient, priaient et jouaient une partie de la musique préférée des garçons.

Ensuite, il a courageusement parlé de ses deux fils, se souvenant de leurs vies précieuses qui avaient été interrompues.

Il a également critiqué les allégations que Doon faisait des burn-out et des beignets dans la rue dans les instants avant l’accident, disant aux conducteurs de hoon: « Ce n’est pas cool ».

« Ce n’est pas cool, vous tous les jeunes qui faites cela, ce n’est pas cool, car il y a des conséquences si vous faites quelque chose de stupide et de mal », a déclaré M. Shorey.

«Ne conduisez pas stupide, conduisez intelligemment. Vous voulez faire des beignets, allez rejoindre un club de course et faites-les là-bas. Ne les faites pas dans la rue.

«La conséquence pour moi hier a été de perdre mes deux bébés.

«Sheldon n’a que six ans, il en aura sept le 12 le mois prochain. Shane n’avait que sept ans, il en avait huit vendredi … deux jours de plus.

Le fils aîné de M. Shorey, Mark, n’était pas au courant de la mort de ses frères jusqu’à ce que son père le lui dise mercredi matin.

L’ancien mineur a dit que c’était la chose la plus difficile qu’il ait jamais eu à faire.

Le père au cœur brisé, Joseph Shorey (photo), s’est souvenu de Sheldon (au centre) et de Shane (à l’extrême gauche) comme « aimant s’amuser et belle ». Il a déclaré à Daily Mail Australia que son fils aîné Mark (à gauche), 9 ans, s’était échappé de l’accident avec des blessures mineures (également sur la photo, le partenaire de M. Shorey, Ivy et sa belle-fille Brey)

M. Shorey a déclaré que ses enfants étaient tous incroyablement sportifs et aimaient le plein air, en particulier jouer à la ligue de rugby et au football en arrière-plan, et faire du vélo et des scooters. On voit sur leurs scooters ci-dessus Shane (à gauche) et Sheldon.

Mr Shorey avec ses trois garçons

« Quand j’ai découvert où se trouvait Mark … j’ai découvert qu’il était à Orange (hôpital de la base), j’ai découvert qu’il allait bien », a-t-il déclaré.

«J’ai demandé à l’infirmière » Sait-il que ses frères sont décédés? » Elle a dit non et j’ai dit « Je veux être celle qui lui dira ».

«Je ne savais pas comment faire ça. C’est quelque chose que vous ne voulez pas faire. C’était la chose la plus difficile, car il est déjà traumatisé parce qu’il a vu ce qui est arrivé à ses frères.

«Il souffre, il peut à peine marcher maintenant, il a peur.

Plus tôt mercredi, M. Shorey a raconté au Daily Mail Australia ses bons souvenirs avec ses deux garçons.

Il avait vu ses fils pour la dernière fois lundi où ils lui avaient dit qu’ils l’aimaient et le verraient dans quelques semaines à leur retour dans le Queensland.

«Je ne les ai vus que la veille et ils m’ont fait de gros câlins et câlins et ont dit: » Papa, on t’aime, on se reverra le 17 « , a déclaré M. Shorey.

«Maintenant, j’ai perdu mes deux plus jeunes garçons.

« Sheldon était un petit spectacle, toujours comme ‘regardez-moi, regardez-moi’ ‘, mais il est un peu mignon, toutes les filles l’aimaient.

Donn a été accusé de 14 infractions à la suite de l’accident de mercredi et devrait faire face au tribunal jeudi

L’inspecteur de police par intérim Natalie Antaw (photo) a décrit l’incident comme une tragédie pour la communauté de Wellington

«Shane était très sportif et il aimait aussi être remarqué. Il savait qu’il était bon et il aimait aussi que les gens le sachent.

«Je ne peux pas le croire mec. Je suis tellement bouleversé. C’est déchirant, c’est déchirant, c’est tout ce que vous imaginez que ce serait.

«Mes enfants devraient m’enterrer, je ne devrais pas avoir à les enterrer, ils étaient mon monde.

M. Shorey prévoit de se présenter demain au tribunal local de Dubbo où Jacob Donn doit comparaître.

Une page GoFundMe a été créée avec des dons pour aller au père brisé pour l’aider à payer les funérailles de ses deux garçons, après avoir perdu son emploi à la fin de l’année dernière.