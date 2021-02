Accident de voiture Tiger Woods: un premier intervenant détaille un accident «traumatique»

Dans l’ensemble, Gonzalez a qualifié l’accident de «traumatisant à bien des égards».

« Je pense qu’il y avait évidemment beaucoup d’énergie dans les vitesses qui ont fait parcourir au véhicule la distance qu’il a parcourue, le fait qu’il a roulé, les blessures subies par M. Woods », a-t-il ajouté. «J’ai vu des collisions qui n’avaient pas l’air aussi graves, où les occupants ont été beaucoup plus gravement blessés. Je pense que ce n’est qu’un témoignage du fait qu’il portait une ceinture de sécurité, que les coussins gonflables fonctionnaient comme prévu et que les véhicules modernes sont beaucoup plus sûrs qu’ils ne l’ont jamais été. «

Aujourd’hui, il espère juste que Woods, qui a récemment subi sa cinquième opération au dos, va bien. « Vous savez, j’ai beaucoup de sympathie pour M. Woods parce que je suis sûr qu’il traverse quelque chose de très traumatisant », a déclaré Gonzalez. « Je suis sûr qu’il traverse beaucoup de douleur. Alors, tu sais, j’espère un prompt rétablissement pour lui. »