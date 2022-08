Accident de voiture “horrible” d’Anne Heche : un témoin oculaire partage des détails terrifiants sur un incident enflammé

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

MAR VISTA, Californie . – Un témoin oculaire de l’accident d’Anne Heche à Los Angeles a partagé des détails sur l’accident avec Fox News Digital samedi.

Le témoin, Lynne Bernstein, a décrit l’accident comme “horrible” et a déclaré qu’il pouvait “à peine respirer” en essayant d’aider Heche à sortir de la Mini Cooper bleue qu’elle conduisait.

“La fumée devenait juste trop intense, nous pouvions à peine respirer”, a déclaré Bernstein. “La fumée rendait la visibilité difficile.”

Bernstein a déclaré que lui et sa femme avaient vu une voiture rouler dans leur rue à “vitesse élevée” avant que sa femme n’entende la voiture de Heche s’écraser sur la maison de leur voisin.

Bernstein a noté que son voisin, Dave, a demandé à Heche si elle allait bien et elle a répondu que non. Les pompiers de Los Angeles sont arrivés sur les lieux, ont demandé aux voisins s’il y avait quelqu’un dans la maison et ils ont alerté les premiers intervenants qu’une femme se trouvait à l’intérieur.

La locataire de la maison est sortie de chez elle par une pièce à côté et a été “choquée” par ce qui s’était passé. “Sortez de ma maison”, a dit la locataire au groupe de personnes à l’extérieur de sa maison avant de réaliser qu’une voiture avait percuté sa maison.

Dave a emmené les deux chiens du locataire chez lui. Bernstein a noté que le locataire allait “parfaitement bien, Dieu merci” après l’accident explosif.

Bernstein a partagé avec Fox News Digital que Heche était “consciente” mais il ne savait pas à quel point elle était “cohérente” après l’accident.

Heche a écrasé un véhicule dans une maison de Mar Vista, en Californie, vendredi, déclenchant un incendie, et a été transporté à l’hôpital dans un état critique, selon les secouristes.

Un résident était présent au moment de l’accident au domicile et a échappé aux blessures. Heche, cependant, a subi des brûlures et était “consciente et respirait” lorsqu’elle a été placée sur une civière.

Un deuxième témoin s’est entretenu avec Fox News Digital devant la maison des propriétaires, où les dommages causés par l’accident sont clairement visibles.

L’accident “a effrayé tout le quartier”, a déclaré Yaroslav Borets à Fox News Digital. “Quelque chose dont nous nous souviendrons longtemps.” Borets a noté que son quartier n’est “pas le genre de quartier qui connaît tout le monde à côté”.

“C’est généralement un endroit sûr”, a-t-il dit, expliquant que ce type d’accident ne se produit pas souvent dans le quartier de Mar Vista.

Brian Humphrey, porte-parole du Service d’incendie de Los Angeles a déclaré à Fox News Digital que la personne impliquée dans les accidents avait été transférée dans un hôpital dans un état critique.

Le service d’incendie de Los Angeles a partagé une déclaration indiquant que le véhicule avait un seul occupant lorsqu’il a percuté une maison à deux étages construite en 1952.

“Cinquante-neuf pompiers ont mis 65 minutes pour accéder, confiner et éteindre complètement les flammes tenaces dans la structure fortement endommagée et ont sauvé une femme adulte trouvée dans le véhicule qui a été emmenée dans un hôpital de la région par les ambulanciers paramédicaux du LAFD dans un état critique”, a déclaré le déclaration dit.