Accident de voiture en France : une femme britannique désignée comme mère juive de 10 enfants de Londres | Nouvelles du monde

L’incident s’est produit dimanche soir (Photo: Alamy Live News) Une femme britannique a été tuée dans un accident d’horreur dans le nord France impliquant deux voitures et une camionnette. Miriam Posen, qui était membre de la communauté juive orthodoxe de Stamford Hill, à Londres, a été désignée comme l’une des trois personnes décédées sur l’A26, au sud de la ville de Lens. Deux de ses filles et leur père ont été blessés dans la collision et reçoivent des soins, le Chronique juive signalé. Il est entendu que la mère de 10 enfants voyageait avec sept membres de sa famille lorsque l’incident s’est produit. Les médias locaux ont rapporté que sept ressortissants britanniques voyageaient dans la camionnette lorsque la collision s’est produite juste après 18 heures la nuit dernière. Un porte-parole des services d’urgence a déclaré que des enfants faisaient partie des blessés. « Une camionnette avec une famille britannique de sept personnes à bord était l’un des trois véhicules impliqués dans l’accident », ont-ils ajouté. «Une Britannique de 40 ans est décédée sur le coup, ainsi que deux autres personnes voyageant dans un autre véhicule. « Les autres passagers – âgés de 6 à 48 ans – ont été transportés à l’hôpital de Cambrai et d’Arras. » Une femme, âgée de 75 ans, et un homme, âgé de 45 ans, qui voyageaient dans l’une des voitures, sont décédés En savoir plus : Journal Metro

Les deux autres passagers de cette voiture étaient un garçon de 14 ans et un homme de 79 ans qui sont dans un « état critique ». Quatre passagers, dont trois enfants, dont un n’avait que six ans, voyageaient dans le troisième véhicule lorsque l’accident s’est produit. Les services d’urgence, dont une soixantaine de pompiers, se sont précipités sur les lieux peu après. L’accident s’est produit sur une section d’autoroute en travaux, entre les communes de Neuville-Saint-Vaast et Thélus. Un porte-parole du FCDO a déclaré: « Nous sommes en contact avec les autorités locales suite à un accident de la route en France et avons proposé notre aide à la famille. » PLUS : Qui était Remi Enigma, le casse-cou qui est mort d’un gratte-ciel ?

