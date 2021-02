Accident de voiture de Tiger Woods: ce que nous savons des blessures et des détails d’un accident à un seul véhicule

Tiger Woods a subi de multiples blessures à la jambe et a été opéré mardi après avoir été impliqué dans un accident de renversement d’une seule voiture près de Los Angeles.

Le porte-parole des pompiers du comté de Los Angeles, Christopher Thomas, a déclaré à USA TODAY Sports que les pompiers étaient arrivés sur les lieux peu avant 7h30.Les premiers intervenants ont enlevé le pare-brise du véhicule, a-t-il déclaré, et ont sorti le seul occupant du véhicule – Woods – qui a ensuite été transporté à un hôpital local.

« Il est actuellement en chirurgie et nous vous remercions pour votre vie privée et votre soutien », a déclaré l’agent de longue date de Woods, Mark Steinberg, à Golfweek.

Woods, 15 fois vainqueur majeur, est l’un des golfeurs les plus décorés de tous les temps (82 victoires en carrière). Sa dernière grande victoire, aux Masters en 2019, était sa première en 10 ans.

Voici les dernières informations concernant l’accident et l’état de Woods.

Détails de l’accident de voiture de Tiger Woods

Le département du shérif du comté de LA a répondu à un appel 911 pour un accident de retournement à 7h12 à la frontière de Rolling Hills Estates et Rancho Palos Verdes. Le véhicule roulait en direction nord sur Hawthorne Boulevard et a subi des dommages importants.

Woods était le conducteur et le seul occupant du véhicule.

La vidéo du site de l’accident montrait un SUV mutilé, avec l’avant détruit et les airbags déployés.

Selon le Los Angeles Times, l’accident s’est produit sur un «tronçon sinueux et escarpé du boulevard Hawthorne, une route principale qui traverse la péninsule de Palos Verdes». Le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, a déclaré aux journalistes que les accidents sont fréquents dans la région en raison de la pente et de la courbe de la route.

CARTE DU SITE DU CRASH:Mises à jour et lieu de l’accident

Villanueva a déclaré que le véhicule était entré en contact avec un panneau sur la médiane centrale et avait traversé la voie en direction sud avant de heurter un trottoir, un arbre et de se retourner plusieurs fois avant de s’arrêter à environ 15 mètres d’une maison.

Les occupants de la maison ont alerté les autorités et le service du shérif a répondu à 7h18. Le service d’incendie du comté de Los Angeles était sur les lieux 10 minutes plus tard, a déclaré le chef des pompiers Daryl Osby.

Villanueva a déclaré à ce moment-là, il n’y a aucune raison de croire que les déficiences ou les conditions météorologiques étaient des facteurs dans l’accident. Il a déclaré que Woods portait sa ceinture de sécurité et a ajouté qu’une enquête sur l’accident pourrait prendre des jours, voire des semaines.

Blessures de Tiger Woods

L’étendue des blessures de Woods n’est pas complètement connue, mais Steinberg a déclaré que le golfeur avait subi « de multiples blessures aux jambes ». On ne pense pas que les blessures mettent la vie en danger.

L’officier répondant adjoint Carlos Gonzalez a déclaré aux journalistes qu’en raison de la nature de l’accident et du fait que Woods avait été dégagé du véhicule, il remplissait les critères pour être conduit au centre de traumatologie le plus proche, l’hôpital Harbour UCLA.

Gonzalez a déclaré que Woods était incapable de se tenir debout et qu’il a été retiré du véhicule sur un panneau arrière. Il était conscient et capable de parler, paraissant « calme et lucide », a déclaré Gonzalez.

Woods a répondu « Tiger » lorsqu’on lui a demandé son nom, et Gonzalez l’a immédiatement reconnu, a-t-il dit. Gonzalez portait sa caméra corporelle et c’était allumé quand il a trouvé Woods.

Osby a déclaré qu’il lui avait été rapporté que Woods avait de graves blessures aux deux jambes.

Tard mardi soir, une déclaration a été publiée via le compte Twitter de Woods: « Nous remercions tout le monde pour le soutien et les messages extraordinaires pendant cette période difficile. Comme indiqué précédemment, Tiger a été impliqué dans un accident d’une seule voiture plus tôt ce matin en Californie. Il a a subi une longue intervention chirurgicale sur le bas de la jambe droite et la cheville après avoir été transporté à l’hôpital.

« Il est actuellement réveillé, réactif et en convalescence dans sa chambre d’hôpital. Merci aux merveilleux médecins et au personnel hospitalier du Harbor UCLA Medical Center, du département du shérif du comté de Los Angeles et du service d’incendie. Votre soutien et votre assistance ont été exceptionnels. «

Tiger Woods a accueilli Genesis Invitational en Californie

Woods s’installe à Jupiter, en Floride, mais il était dans le sud de la Californie ce week-end pour le Genesis Open, un tournoi organisé par sa fondation au Riviera Country Club de Los Angeles. Il a remis au vainqueur Max Homa un trophée après la ronde finale.

L’acteur David Spade et la légende à la retraite de la NBA Dwyane Wade ont chacun publié sur les réseaux sociaux à propos de jouer au golf avec Woods lundi.

Tiger Woods a subi une opération au dos en décembre

Peu de temps après avoir joué aux côtés de son fils, Charlie, au championnat PNC, Woods a subi une opération au dos – une procédure de microdiscectomie pour enlever un fragment de disque pressurisé – en décembre qui l’a empêché de jouer cette saison. Il a dit à Jim Nantz de CBS lors de la ronde finale de dimanche: « Je me sens bien. Je suis un peu raide. J’ai encore une IRM programmée … alors je pourrai commencer à faire plus d’activités. »

Quel type de voiture conduisait Tiger Woods?

Les photos et les images du SUV que Woods conduisait montrent un logo «Genesis Invitational» sur le côté du véhicule. Un porte-parole de Genesis a déclaré que Woods conduisait le GV80, le seul SUV sous Genesis – une marque de luxe vendue par Hyundai.

Contribution: Tom Schad, Josh Peter, Nathan Bomey, Mike Freeman; Presse associée