Accident de voiture d’Anne Heche: un locataire qui a perdu sa maison parle d’un “temps fou et traumatisant”

La femme qui vivait dans la maison détruite par l’accident de voiture d’Anne Heche prend la parole.

Heche a écrasé sa voiture dans la maison de Los Angeles vendredi dernier, détruisant la maison et tous les biens à l’intérieur.

La locataire de la maison, Lynne Mishele, s’est rendue sur Instagram jeudi pour fournir une mise à jour sur “la période la plus folle et la plus traumatisante” depuis l’accident de voiture enflammé.

“Je suis toujours en convalescence et j’essaie de comprendre de haut en bas, mais je voulais envoyer un énorme, énorme merci à tout le monde du monde entier, pour la quantité écrasante d’amour, de compassion, de générosité et de gentillesse que les gens ont montré au cours de la semaine dernière”, a partagé Mishele dans une vidéo sur elle compte d’entreprise, organisation créative.

“Cela a évidemment été la période la plus folle, la plus traumatisante, la plus déroutante … éventuellement, j’essaierai de revenir à tout le monde et d’essayer de lire les commentaires de tout le monde”, a-t-elle fait remarquer.

ANNE HECHE “NE S’ATTEND PAS À SURVIVRE” APRÈS UN CRASH FIERY, DIT REP

“Merci à tous du fond du cœur. C’est vraiment bouleversant. Vous avez vraiment eu un impact profond sur ma vie, alors merci beaucoup à tous et je vous tiendrai au courant.”

Vers la fin de la vidéo, Mishele a montré à la caméra ses deux chiens noirs, Bree et Rueban, qui n’ont pas été blessés dans l’accident, tout en notant que sa tortue de compagnie est prise en charge par un ami.

“Ils veulent dire merci beaucoup de les avoir encouragés”, a déclaré Mishele. “Ma tortue Marley dit ‘salut’ de la vallée.”

Mishele était à la maison lorsque l’actrice a percuté sa voiture dans la résidence.

“Mme Mishele est dévastée par ce qui lui est arrivé vendredi, non seulement parce qu’elle et ses animaux de compagnie ont failli perdre la vie, mais parce que tous ses biens, y compris des objets d’une grande valeur sentimentale, ont été détruits”, a déclaré Shawn Holley, l’avocat du locataire. a déclaré lundi à Fox News Digital. “Elle demande de l’intimité en cette période incroyablement difficile.”

Alors que Mishele s’est échappée indemne, sa maison a été “immédiatement étiquetée en rouge” et elle “a perdu toute sa vie de biens” après l’incident, qui s’est produit quelques minutes après que Heche a enfoncé une porte de garage dans un complexe d’appartements en bas de la rue.

La communauté Mar Vista s’est regroupée et a organisé une campagne GoFundMe pour aider Mishele après qu’elle “ait échappé de très peu à des blessures physiques” lorsque le véhicule de Heche s’est écrasé dans la maison et a provoqué un incendie. Il a fallu 59 pompiers pour éteindre la maison engloutie par les flammes.

Plus de 770 dons individuels ont été versés sur le site, qui avait pour objectif de récolter 100 000 $ pour la “personne gentille et généreuse” qui s’est retrouvée sans domicile après l’accident.

“Lynne vit avec ses beaux chiots Bree et Rueban, et la tortue Marley dans la maison de Mar Vista qui a été détruite cette semaine par une voiture entrant dans la maison à grande vitesse, prenant la maison en feu”, a déclaré la campagne.

Pendant ce temps, Heche reste dans le coma après avoir subi une lésion cérébrale “grave” et “ne devrait pas survivre”, a déclaré un représentant de l’actrice à Fox News Digital jeudi soir.

Le représentant a ajouté que le souhait de Heche avait toujours été d’être un donneur d’organes et “elle est maintenue sous assistance respiratoire pour déterminer si certaines sont viables”.

Stephanie Nolasco et Brie Stimpson de Fox News ont contribué à ce rapport.