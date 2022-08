Accident de voiture d’Anne Heche : regard sur d’autres stars dans des accidents majeurs

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Anne Heche rejoint une liste de stars qui ont été impliquées dans des accidents majeurs, presque mortels.

Heche, 53 ans, a écrasé une Mini Cooper bleue dans une maison de Mar Vista, en Californie, vendredi, déclenchant un incendie. Elle a été transportée à l’hôpital dans un état critique, selon les secours.

Paul Walker conduisait un fusil de chasse avec son ami Roger Rodas lorsque le couple a été impliqué dans un accident de voiture à Santa Clarita, en Californie. La star de “Fast & Furious” n’a pas survécu à l’accident et est décédée à 40 ans. Le batteur de Blink 182, Travis Barker, a été impliqué dans un accident d’avion en 2008 et était l’un des deux survivants à bord de l’avion privé. Barker, 46 ans, n’a de nouveau pris l’avion que récemment grâce à sa femme, Kourtney Kardashian.

Voici un aperçu d’autres stars qui ont été impliquées dans des accidents majeurs au fil des ans.

Tiger Woods – Accident de voiture

Tiger Woods a été impliqué dans un accident de voiture à un seul véhicule en février 2021. L’accident du pro de golf s’est produit dans une descente du domaine de Rolling Hill, juste à l’extérieur de Los Angeles.

Woods, 46 ans, a subi plusieurs blessures aux jambes dans l’accident presque mortel. Selon plusieurs rapports, l’athlète roulait trop vite lorsque son véhicule s’est engagé dans la mauvaise voie et a heurté un arbre.

En février, Woods a fait le point sur son rétablissement lors d’une conférence de presse au Genesis Invitational. “J’aimerais pouvoir vous dire quand je jouerai à nouveau. Je veux savoir, mais je ne le veux pas. Mon activité de golf a été très limitée”, a déclaré Woods. “… Je travaille toujours sur la partie marche. Mon pied était un peu foiré il y a environ un an, donc la partie marche est quelque chose sur laquelle je travaille toujours. Je travaille sur la force et le développement dans ce domaine. .”

“Cela prend du temps. Ce qui est frustrant, c’est que ce n’est pas sur mon emploi du temps”, poursuit Woods. “Je veux être à un certain endroit, mais je ne le suis pas. Je dois juste continuer à travailler. Je m’améliore, mais pas à la vitesse et au rythme que je voudrais. Vous ajoutez également le facteur âge et vous ne guérissez pas aussi vite, ce qui est frustrant.”

Paul Walker – Accident de voiture

La star de “Fast & Furious” Paul Walker est décédée dans un accident de voiture à Santa, Clarita en novembre 2013. Walker avait 40 ans lorsqu’il était le passager de l’accident de voiture. Son bon ami, Roger Rodas, était le conducteur qui est également décédé sur les lieux.

Walker, qui était surtout connu pour son rôle de Brian O’Conner dans la série de films, était assis dans la Porsche Carrera GT de Rodas lorsqu’il s’est écrasé dans un lampadaire à grande vitesse. La voiture de luxe a été engloutie par les flammes et Walker est mort sur les lieux.

Walker laisse dans le deuil sa fille, Meadow Walker, qui avait 15 ans à l’époque.

Travis Barker – Accident d’avion

Blink 182 batteur Travis Barker a été impliqué dans un accident d’avion en 2008. Barker était à bord d’un jet privé volant de Columbia, en Caroline du Sud, à Los Angeles lorsque l’avion s’est écrasé.

Barker était accompagné de son assistant, Chris Baker, de son agent de sécurité et meilleur ami, Adam “DJ AM” Goldstein, ainsi que de deux pilotes, James Bland et Sarah Lemmon. Barker et Goldstein étaient les seuls survivants dans l’avion.

Barker a juré de voler pendant plus d’une décennie. Ce n’est que récemment qu’il a de nouveau volé avec sa femme, Kourtney Kardashian en 2021.

“J’ai passé un accord avec elle qu’elle venait de me dire : ‘J’aimerais tant voyager avec toi. Je veux aller en Italie avec toi. Je veux aller à Cabo avec toi. Je veux aller à Paris avec toi. Je veux aller à Bora Bora avec toi'”, a-t-il déclaré dans une interview au magazine Nylon.

“Et j’ai dit:” Eh bien, le jour où tu voudras voler, je te dis que je le ferai avec toi. Je ferais n’importe quoi avec toi. Et donne-moi juste un préavis de 24 heures. Et c’est ce qu’elle a fait.”

Le couple s’est marié à Portofino, en Italie, en mai.

George Clooney – Accident de moto

George Clooney a été impliqué dans un accident de moto en Sardaigne, en Italie, en 2018. L’acteur a été transporté à l’hôpital et est sorti le même jour.

Dans une interview avec The Sunday Times en 2021, Clooney a partagé que c’était “bien” non, mais s’est rappelé ne pas savoir s’il survivrait à l’accident. “J’attendais que mon interrupteur s’éteigne”, a-t-il déclaré au point de vente.

“Si vous êtes aux yeux du public, ce que vous réalisez lorsque vous êtes sur le terrain en pensant que c’est la dernière minute de votre vie, c’est que, pour certaines personnes, ce ne sera qu’un divertissement pour leur page Facebook”, a-t-il déclaré à propos de des personnes l’entourant et l’enregistrant immédiatement après l’accident.

“Je suis un gars plutôt positif, mais cela m’a dit – clairement – que tu es vraiment là juste pour leur divertissement.”

Tracy Morgan – Accident de voiture

En juin 2014, un camion Walmart a percuté la limousine de l’humoriste Tracy Morgan sur l’autoroute à péage du New Jersey.

L’accident a tué son ami, le comédien James McNair, qui avait 62 ans à l’époque. Morgan était en fauteuil roulant pendant cinq mois après l’accident.

Dans le passé, Morgan a admis qu’il envisageait de se suicider après l’accident. Dans une interview accordée au magazine Rolling Stone en 2016, Morgan a déclaré : “J’ai cru que j’allais mourir pendant longtemps. J’étais dans un endroit très sombre. J’étais assis juste ici, en train d’envisager le suicide. Je ne pouvais pas marcher.”

Après l’accident, Morgan était dans le coma où il a dit qu’il “avait visité l’au-delà” et son défunt père.

“C’est lui qui a dit:” Rentre chez toi, fils. Je ne suis pas encore prêt pour toi “”, a déclaré Morgan. “Je ne pense pas avoir trompé la mort. Je pense que c’était le plan. Ma chambre n’était pas prête.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou 1-800-273-PARLER (8255).