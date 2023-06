Accident de voiture à Marcham: hommages à trois adolescents tués lorsque BMW a percuté un arbre dans un fracas d’horreur

Les HOMMAGES affluent pour les trois adolescents tués dans un accident d’horreur après qu’une BMW a percuté un arbre.

Ethan Goddard, Daniel Hancock, tous deux âgés de 18 ans, et Elliot Pullen, 17 ans, sont tous morts dans le tragique accident, qui a laissé un autre adolescent se battre pour sa vie.

Ethan Goddard est décédé mardi dans le smash d’horreur dans l’Oxfordshire

Daniel Hancock a également été tué dans l’accident, qui a vu une BMW s’écraser contre un arbre

Elliot Pullen, à peine 17 ans, est décédé tragiquement aux côtés des autres adolescents

L’horreur s’est déroulée lorsque la voiture, circulant sur l’A415 à Marcham, dans l’Oxfordshire, a quitté la route aux premières heures de mardi.

Tragiquement, les trois adolescents, âgés de 17 et 18 ans, ont tous été tués dans la collision.

Le conducteur, âgé de 18 ans, a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir subi des blessures mettant sa vie en danger.

Les proches au cœur brisé du trio ont maintenant rendu hommage aux jeunes hommes.

La famille d’Ethan a déclaré qu’on se souviendrait de lui comme « travailleur » et « passionné » par tout ce qui lui tenait à coeur.

Ils ont déclaré: «Ethan était connu de toute sa famille et de ses amis comme un jeune homme gentil, généreux, attentionné, pensant toujours aux autres, avec un grand sens de l’humour.

« C’était un fils très aimant, un frère protecteur, un petit-fils attentionné, un neveu très aimé, un petit ami très gentil et un ami fidèle. »

La famille a ajouté: «Nous ne pourrions pas être plus fiers du beau jeune homme qu’il devenait.

« Nous l’aimerons toujours et il manquera à beaucoup, pas seulement à nous. »

La famille dévastée de Daniel a déclaré que leurs « pires craintes » se sont réalisées cette semaine lorsqu’ils ont entendu parler du fracas.

Les proches ont déclaré: «Nous sommes réconfortés par le fait que Daniel a vécu chaque jour pleinement, entouré d’amis qui sont devenus une famille.

« Nous avons le cœur brisé que son dernier jour pour faire cela soit venu si tôt. »

La famille a également ajouté un message poignant, ajoutant: «À ses amis, il vous aimait tous.

« S’il vous plaît, ne prenez pas de risques dont vous ne pouvez pas revenir. Nous avons aimé Daniel au-delà des mots et nous le ferons toujours. »

Les proches d’Elliot ont déclaré que lui aussi « avait pleinement vécu sa vie ».

A ses amis, il vous aimait tous. S’il vous plaît, ne prenez pas de risques dont vous ne pouvez pas revenir. La famille de Daniel Hancock

Rendant hommage, ils ont déclaré de manière dévastatrice: « Elliot était notre fils magnifique, brillant et talentueux, un frère, un petit-fils, un neveu et un cousin très aimés.

« Il avait un sourire magnifique, une lueur effrontée dans les yeux, il était toujours bien habillé et, apparemment, il avait une coiffure différente toutes les quelques semaines. »

Les proches ont ajouté: « Elliot a vécu pleinement sa vie et il planifiait ses 18 ans à venire fêtes d’anniversaire et aurait dû avoir un avenir incroyablement brillant devant lui, une vie d’aventures et de découverte du monde.

« Il a maintenant été écourté par cette terrible tragédie, laissant derrière lui une famille brisée qui manquera à Elliot au-delà des mots. »

La police de Thames Valley a rapidement lancé une enquête après le fracas et a lancé un appel à témoins.

Le sergent Matt Cadmore de l’unité conjointe de police des routes à Three Mile Cross, a déclaré mardi: «Il s’agit d’un incident extrêmement tragique qui a entraîné la mort de trois jeunes hommes.

« Nos pensées vont à leurs familles et amis en cette période extrêmement difficile.

« Je ferais appel à toute personne qui aurait pu être témoin de cet incident ou qui aurait pu avoir des images de la caméra de tableau de bord avant la collision et qui n’a pas encore parlé à la police de nous contacter. »

Toute personne ayant des informations peut appeler la police au 101 en citant l’incident 43230270542.