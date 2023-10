Accident de Venise : 21 morts après l’explosion des batteries d’un véhicule électrique dans un bus touristique lors d’une chute de 50 pieds du viaduc « lorsque le conducteur est tombé malade »

Au moins 21 personnes, dont deux enfants et un bébé, ont été tuées dans un horrible accident après qu’un bus touristique a plongé de 50 personnes d’un viaduc sur une voie ferrée à Venise.

L’autocar a atterri sur les lignes électrifiées de la gare de Mestre, provoquant l’explosion des batteries du véhicule électrique avant de s’enflammer.

Au moins 21 personnes sont mortes dans l'accident d'horreur à Venise

Le bus touristique a percuté une barrière à la gare de Mestre

Des images choquantes montrent les horribles conséquences de l'accident qui a fait 21 morts

Les secouristes ont passé des heures à retirer les corps des lieux

Le chef des pompiers de la ville, Mauro Luongo, a déclaré que la cause de l’accident n’était pas connue, mais que « lors de l’impact, les batteries électriques du bus ont pris feu ».

Il a déclaré : « Le bus s’est renversé. L’impact a été terrible car il est tombé de plus de 10 mètres (32 pieds) et a atterri à côté de la voie ferrée en contrebas.

« Parmi les difficultés, il y avait le fait que le bus était électrique et donc équipé de batteries.

« Malheureusement, ils ont pris feu lors de l’impact. C’est pourquoi les opérations ont pris un peu plus de temps pour retirer le véhicule.

On suppose que le chauffeur Alberto Rizzotto, 40 ans, de Trévise, qui faisait partie des victimes, aurait souffert d’une maladie soudaine qui lui aurait fait perdre le contrôle du bus.

« Nous présumons que le conducteur est peut-être tombé malade », a déclaré le président régional de Vénétie, Luca Zaia, à la radio locale, ajoutant que les récits des témoins et les images de vidéosurveillance pourraient fournir des indices supplémentaires.

Trois enfants, dont un bébé, figurent parmi les morts, tandis que 18 autres personnes ont été blessées et jusqu’à cinq sont portées disparues.

Une fillette de quatre ans se trouve dans un état potentiellement mortel et reste aux soins intensifs tandis qu’une femme de 50 ans a subi de graves brûlures.

La femme et la jeune fille sont toutes deux de nationalité ukrainienne.

Parmi les 16 autres blessés figurent des touristes ukrainiens, allemands et français.

Les secouristes ont passé des heures à retirer les corps, travaillant toute la nuit sur les restes calcinés du véhicule, qu’ils ont finalement retirés des lieux tôt ce matin.

Le bus avait été loué par un groupe de touristes campant à proximité de Marghera.

Le maire de Venise, Luigi Brugnaro, a déclaré : « Une énorme tragédie a frappé notre communauté ce soir.

« Le bus impliqué dans l’accident allait de Venise à Marghera, rempli de gens rentrant du travail.

«Il a complètement quitté la route et s’est envolé du pont.

« J’ai immédiatement déclaré la ville en deuil, à la mémoire des nombreuses victimes qui se trouvaient à bord du bus tombé.

« Une scène apocalyptique, il n’y a pas de mots. »

Il a ajouté : « Plusieurs des victimes étaient des étrangers, nous avons trouvé des passeports ukrainiens ».

Un porte-parole de la police a déclaré : « Le bus a été loué pour ses invités par le Camping Jolly à Marghera.

« À bord, au moment de l’accident, il y avait des touristes de différentes nationalités. Avec eux se trouvaient également au moins deux mineurs.

La ligne ferroviaire entre Mestre et Venise a été suspendue suite à cet horrible accident.

Un passager du train plus en retrait sur la ligne a déclaré au Sun qu’on lui avait ordonné de descendre à cause d’un « incendie » – avant d’apprendre plus tard la nouvelle de l’accident alors qu’ils étaient bloqués à des kilomètres de leur destination.

Une touriste britannique a déclaré qu’elle s’était retrouvée bloquée à la gare de Santa Lucia, au milieu de la lagune vénitienne, à cause de l’accident.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a déclaré : « J’exprime mes plus sincères condoléances, personnelles et celles de tout le gouvernement, pour le grave accident survenu à Mestre.

« Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et amis.

« Je suis en contact étroit avec le maire Luigi Brugnaro et avec le ministre Matteo Piantedosi pour les nouvelles de cette tragédie. »

La présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, a écrit sur Twitter/X : « Mes plus sincères condoléances aux familles des victimes et aux blessés du grave accident de Mestre.

« Je suis proche du président Mattarella, du président Meloni et du maire de Venise Brugnaro dans ce moment de profonde douleur. »

Le bus a percuté une barrière et a atterri sur les lignes électrifiées

La ligne ferroviaire a été suspendue suite à l'incident