Accident de train en Inde qui a tué 275 personnes à cause d’une erreur de signal – National

Un tir de drone de sauveteurs travaille sur le site de l’accident de trains de voyageurs, dans le district de Balasore, dans l’État indien d’Orissa, dans l’est du pays, le samedi 3 juin 2023. Les sauveteurs pataugent à travers des tas de débris et d’épaves pour retirer les corps et libérer les gens après deux trains de voyageurs ont déraillé en Inde, tuant plus de 280 personnes. Des centaines d’autres ont été piégés à l’intérieur de plus d’une douzaine de wagons mutilés, dans l’un des accidents de train les plus meurtriers du pays depuis des décennies. (AP Photo/Arabinda Mahapatra).