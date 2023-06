Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que les personnes jugées « coupables » pour l’accident de train mortel en Inde recevraient la « punition la plus sévère ».

Au moins 288 personnes ont été tuées et plus de 850 blessées dans l’accident de vendredi dans l’État du district de Balasore à Odisha.

Lors de sa visite sur le site de l’accident samedi, M. Modi s’est également engagé à prendre soin des familles des personnes tuées et blessées dans l’accident.

« Il s’agit d’un incident très important, douloureux et dérangeant, ces membres de la famille qui ont été blessés, le gouvernement ne fera aucun effort pour leur bien-être », a-t-il déclaré aux journalistes.

« Ceux que nous avons perdus ne reviendront pas, le gouvernement est avec les familles à l’heure du deuil. C’est un sujet de préoccupation très grave pour le gouvernement.

« Des instructions ont été données pour tous les types d’enquêtes et les coupables doivent recevoir la peine la plus sévère, ils ne seront pas épargnés. »

Un rapport préliminaire a indiqué que l’accident avait été causé par une défaillance du signal, entraînant la sortie d’un train de voyageurs des voies et en heurtant un autre. Un autre train de marchandises a été impliqué dans l’incident qui s’est produit vendredi vers 19 heures, heure locale.

KS Anand, responsable des relations publiques du South Eastern Railway, a déclaré: « Le Coromandel Express était censé voyager sur la ligne principale, mais un signal a été donné pour la ligne en boucle à la place, et le train a percuté un train de marchandises déjà garé sur là.

« Ses autocars sont ensuite tombés sur les voies de chaque côté, faisant également dérailler le Howrah Superfast Express », a-t-il déclaré.

De nombreux cadavres restent dans l’épave des trains, et le nombre de morts devrait continuer à augmenter.

Le passager Anubha Das a déclaré qu’il n’oublierait jamais la scène.

« Des familles écrasées, des corps sans membres et un bain de sang sur les rails », a-t-il déclaré à Reuters.

Des séquences vidéo montraient des wagons de train déraillés et des voies endommagées, avec des équipes de secours fouillant les wagons mutilés pour sortir les survivants et les précipiter à l’hôpital.

Des cadavres gisaient sur le sol taché de sang d’une école utilisée comme morgue de fortune, et la police a aidé des proches à identifier les corps, recouverts de tissus blancs et placés dans des sacs enchaînés.

M. Modi a parlé aux secouristes et a inspecté l’épave samedi. Il a également rencontré des survivants dans les hôpitaux.

« [I] fait le point sur la situation sur le site du drame d’Odisha. Les mots ne peuvent capturer ma profonde tristesse. Nous nous engageons à fournir toute l’assistance possible aux personnes touchées », a-t-il déclaré.

Les familles des morts recevront 1 million de roupies (12 000 dollars), tandis que les blessés graves recevront 200 000 roupies, dont 50 000 roupies pour les blessures mineures, a déclaré le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw. Certains gouvernements d’État ont également annoncé une indemnisation.

« C’est un gros et tragique accident », a déclaré M. Vaishnaw aux journalistes après avoir inspecté le lieu de l’accident. « Nous nous concentrons entièrement sur les opérations de sauvetage et de secours, et nous essayons de faire en sorte que les blessés reçoivent le meilleur traitement possible. »

Les pires catastrophes ferroviaires en Inde Juin 1981 : La catastrophe ferroviaire la plus meurtrière de l’Inde s’est produite dans l’État du Bihar, près de la frontière népalaise. Au moins 800 personnes sont mortes après que sept voitures d’un train de voyageurs surpeuplé ont explosé hors de la voie et dans une rivière lors d’un cyclone. Juillet 1988 : À Quilon, dans le sud de l’Inde, 106 personnes sont mortes lorsqu’un train express a déraillé et est tombé dans un lac soumis à la mousson. Août 1995 : Au moins 350 personnes ont été tuées lorsque deux trains sont entrés en collision à 200 kilomètres de Delhi. Août 1999 : Deux trains s’écrasent près de Calcutta, tuant 285 personnes. Octobre 2005 : Dans l’État d’Andhra Pradesh, au moins 77 personnes sont mortes lorsque plusieurs wagons d’un train de voyageurs ont déraillé. Juillet 2011 : À Fatehpur, dans l’Uttar Pradesh, un train postal a déraillé, tuant 70 personnes et en blessant plus de 300. Novembre 2016 : Un train express déraille dans l’Uttar Pradesh, tuant 146 personnes et en blessant plus de 200. Janvier 2017 : Dans l’Andhra Pradesh, 41 personnes sont décédées lorsque plusieurs wagons d’un train de voyageurs ont quitté la voie. Octobre 2018 : Au moins 59 personnes sont mortes dans la ville d’Amritsar, dans le nord de l’Inde, lorsqu’un train de banlieue a percuté une foule rassemblée sur la voie pour un festival. Cinquante-sept personnes ont été blessées.

Le chef du parti d’opposition au Congrès, Jairam Ramesh, a déclaré que l’accident a renforcé pourquoi la sécurité devrait toujours être la priorité absolue du réseau ferroviaire.

L’administration de M. Modi a lancé des trains à grande vitesse dans le cadre des plans de modernisation du réseau, mais les critiques disent qu’elle ne s’est pas suffisamment concentrée sur la sécurité et la modernisation des infrastructures vieillissantes.