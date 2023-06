Accident de train en Inde: l’hôpital ressemble à une zone de guerre en ville en première ligne d’une tragédie écrasante | Nouvelles du monde

À l’hôpital général de Balasore, les salles sont pleines de blessés, dont beaucoup par terre et dans les couloirs.

Certains l’ont décrit comme une zone de guerre au lendemain de La pire tragédie ferroviaire de l’Inde depuis plus de deux décenniesavec plus de 300 morts confirmés et quelque 900 blessés.

Les médecins ont été submergés par un flux incessant de patients, dont beaucoup souffraient de blessures graves.

L’un des bénévoles qui s’est précipité ici pour aider a décrit du sang partout dans les étages alors que l’hôpital essayait de faire face au nombre de victimes.

C’est une petite ville dans une partie pauvre du Bengale occidental, soudainement en première ligne du pire accident de train de ce siècle.

J’ai rencontré Gura, 24 ans, les jambes, les bras et la tête lourdement bandés.

Image:

Gura a déclaré qu’il avait été « écrasé » lors de la collision



Il était parmi les nombreux dans les salles en état de choc et souffrant beaucoup.

Il a décrit le moment soudain où il a ressenti une énorme secousse lorsque deux trains sont entrés en collision.

« Nous étions debout près des portes », a-t-il dit.

« Les deux voitures nous ont écrasés. Nous étions quatre. Je me suis senti étranglé lorsque j’ai été jeté hors de la voiture et que je suis sorti.

« J’ai été blessé à la tête, aux bras et aux jambes. Ça fait mal. »

Image:

Nani Gopal Bari, 38 ans, l’un des centaines de blessés



Image:

Narendra Modi a visité l’hôpital



Certains de cet hôpital ont été emmenés à quatre heures pour un traitement plus spécialisé.

Mais beaucoup ne s’en sont pas sortis vivants.

Leurs familles essaient maintenant de faire le voyage jusqu’ici, pour récupérer leurs corps, voyageant de nombreuses heures – la plupart en train.

Narendra Modi a également visité l’hôpital. Il devait lancer hier de nouveaux trains à grande vitesse. Au lieu de cela, il visitait une scène avec un nombre de morts exceptionnellement élevé, même pour un pays avec une longue série d’accidents mortels.

Image:

Une photo de drone des sauveteurs travaillant sur le site



La cause de celui-ci n’est pas encore établie, mais les premières indications suggèrent un possible défaut de signalisation.