Accident de train en Inde: des dizaines de morts et 180 blessés après que deux wagons se sont écrasés

Des dizaines de personnes sont mortes et des centaines d’autres ont été blessées après la collision de deux trains en Inde.

Les intervenants d’urgence s’efforcent de libérer ceux qui sont restés piégés dans les autocars mutilés.

Les secouristes tentent de libérer les autres Crédit : Reuters

Les gens se sont échappés des compartiments supérieurs Crédit : Reuters

L’horrible incident a eu lieu dans l’État d’Odisha, dans l’est de l’Inde, et le président Draupadi Murmu a tweeté ses condoléances.

Il a déclaré: « Profondément angoissé d’apprendre la perte de vies humaines dans un malheureux accident ferroviaire à Balasore, Odisha. »

La cause de la collision fait l’objet d’une enquête, mais deux trains de voyageurs et un train de marchandises sont entrés en collision vers 19h30.

Le Premier ministre Narendra Modi a tweeté : « Affligé par l’accident de train à Odisha. En cette heure de deuil, mes pensées vont aux familles endeuillées. Que les blessés se rétablissent bientôt.

« J’ai parlé au ministre des Chemins de fer et fait le point sur la situation. Des opérations de sauvetage sont en cours sur le site de l’accident et toute l’assistance possible est apportée aux personnes touchées. »