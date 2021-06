Accident de train au Pakistan – Au moins 35 morts et 20 piégés dans l’épave après que des wagons express ont déraillé

Au moins 35 personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées dans un terrible accident de train au Pakistan tôt dans la journée.

Les sauveteurs et les villageois locaux tentaient désespérément de sortir les survivants de l’épave après que l’interurbain Millat Express a déraillé et a été heurté par un autre express avant l’aube.

3 Au moins 35 personnes sont mortes dans le crash de deux trains au Pakistan aujourd’hui Crédit : Rex

Environ 1 100 personnes se trouvaient à bord des deux trains, ont indiqué des responsables.

Entre 15 et 20 passagers étaient toujours piégés dans les voitures mutilées quelques heures plus tard, a déclaré le chef de la police Umar Tufail.

La machinerie lourde n’était pas arrivée sur les lieux quatre heures après l’accident près de Daharki dans une partie reculée de la province du Sindh, ont rapporté les médias locaux.

« Le site est loin et c’est pourquoi nous sommes confrontés à des problèmes dans les travaux de sauvetage », a déclaré un porte-parole des chemins de fer.

Il a ajouté qu’au moins six wagons ont été détruits.

Des foules immenses se sont rassemblées autour des voitures renversées, certaines escaladant l’épave mutilée pour tenter d’atteindre les victimes.

Les villageois ont été les premiers à se précipiter sur le site, et plus tard des soldats et des secouristes ont tenté de se frayer un chemin à travers le métal déchiqueté.

3 Les villageois locaux ont été les premiers sur les lieux de la catastrophe tôt dans la journée Crédit : AP

3 Les sauveteurs tentaient d’atteindre jusqu’à 20 passagers toujours piégés dans l’épave Crédit : Reuters

Des images télévisées montraient des ambulances transportant des passagers blessés vers des hôpitaux et des corps allongés sur des bancs recouverts de foulards.

Un clip montrait des médecins donnant une perfusion intraveineuse à un passager conscient dont le bas du torse était coincé entre des sièges de voiture écrasés.

« Pour le moment, le défi pour nous est de secourir rapidement les passagers qui sont toujours piégés dans l’épave », a déclaré l’officier de police du district Usman Abdullah.

Le Millat Express se dirigeait de Karachi à Sargodha lorsqu’il a déraillé avant l’aube, renversant des wagons sur une section de voie surélevée entourée de terres agricoles.

Il a ensuite été heurté par le Sir Syed Express venant de Rawalpindi dans la direction opposée.

Le ministre des Chemins de fer, Azam Swati, a déclaré à l’Associated Press que jusqu’à présent, 35 personnes étaient mortes et des dizaines d’autres avaient été blessées.

Il a déclaré: « Je suis en route pour le district de Ghotki où le tragique accident de train s’est produit aujourd’hui. »

Le Premier ministre Imran Khan s’est dit « choqué » par le carnage et a promis une enquête complète.

« Ordonner une enquête approfondie sur les failles de la sécurité ferroviaire », a déclaré son compte Twitter officiel.

Les accidents de train sont fréquents au Pakistan, qui a souffert d’un manque d’investissement pour moderniser les voies vieillissantes et les signaux mal entretenus.

Au moins 75 personnes sont mortes lorsqu’un train a pris feu alors qu’il voyageait de Karachi à Rawalpindi en octobre 2019.

En 2016, deux trains transportant des centaines de passagers sont entrés en collision à Karachi, tuant 21 personnes.

En 1990, plus de 300 personnes sont mortes et 700 ont été blessées lorsqu’un train interurbain surchargé de 16 voitures s’est écrasé contre un train de marchandises à l’arrêt près de Sukkur.