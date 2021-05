Accident de train au Mexique – Énorme fissure dans la ligne signalée par les résidents après le tremblement de terre des années avant son effondrement, tuant 23 personnes

Les locaux de Mexico ont signalé une énorme fissure dans la ligne de métro des années avant son effondrement – tuant 23 personnes et en blessant environ 70 autres.

Les habitants avaient mis en garde contre des défauts dans la structure suite à un tremblement de terre en 2017, il est apparu aujourd’hui.

Deux wagons de train pendaient du viaduc endommagé après le terrible accident de la nuit dernière.

Les pompiers ont aujourd’hui des chaînes lourdes pour stabiliser le site – bien que les efforts de sauvetage aient été brièvement interrompus par crainte que davantage de pièces de train et de débris ne s’écroulent sur la route.

Les médias locaux ont rapporté que les habitants avaient fait part de leurs inquiétudes concernant une fissure dans la structure après un tremblement de terre en 2017 qui a tué plus de 200 personnes.

Selon le journal El Universal, les autorités de transport avaient réparé la ligne après les informations.

Des vidéos sur la télévision mexicaine montrent des wagons suspendus dans les airs alors que les sirènes retentissent.

Pendant ce temps, des images diffusées sur Milenio TV montraient le viaduc s’effondrant sur des voitures sur une route en contrebas.

Une autre vidéo montrait des équipes médicales d’urgence et des pompiers cherchant désespérément à travers l’épave des survivants.

Le maire de Mexico a déclaré qu’une poutre de support avait cédé, provoquant la chute des voitures – mais a refusé de donner une raison de l’accident.

Elle a déclaré aux journalistes: « Pour le moment, nous ne pouvons pas spéculer sur ce qui s’est passé.

« Il doit y avoir une enquête approfondie, et quiconque est responsable doit être tenu pour responsable. »

Le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard, qui était maire de la ville lors de la construction du viaduc, a déclaré que c’était l’accident le plus « terrible » d’avoir frappé le système de transport local et qu’il était prêt à coopérer avec les autorités dans l’enquête.

20 Au moins 23 personnes sont mortes dans la tragédie Crédit: Reuters

20 Il est rapporté qu’une poutre de support a cédé, faisant plonger les chariots sur une route en contrebas Crédits: Getty

Plus tôt, le politicien a déclaré qu’une victime avait été tirée vivante d’une voiture coincée sur la route en contrebas. Au moins 49 des blessés ont été hospitalisés et sept sont dans un état grave et subissent une intervention chirurgicale, a-t-elle déclaré.

L’Agence de gestion globale des risques et de protection civile de la ville a initialement estimé à 13 et 70 blessés.

Malheureusement, le nombre de personnes décédées a depuis augmenté.

Les sauveteurs ont été brièvement contraints d’arrêter leurs efforts à minuit parce que le wagon suspendu était «très faible» et une grue a été amenée.

Au moins un wagon a été piégé sous les décombres après l’effondrement du viaduc, qui était à environ 16 pieds au-dessus de la route.

Carlos Zúñiga Pérez, animateur de télévision à Mexico, a tweeté une vidéo du personnel de sauvetage sauvant des passagers blessés en les aidant à descendre des échelles.

Le métro de Mexico, officiellement appelé Sistema de Transporte Colectivo, a averti les habitants d’éviter la zone.

20 Le maire de Mexcio City a confirmé que les enfants étaient parmi les morts

L’accident s’est produit vers 22h30, heure locale, à la station Olivos de Las Arboledas sur la ligne 12 du métro, également connue sous le nom de Gold Line. Il a été ouvert en 2012.

Des familles dévastées attendent sur les lieux des nouvelles de leurs proches.

Un homme de 46 ans a déclaré que son demi-frère et sa belle-sœur conduisaient lorsque le viaduc s’est effondré sur leur voiture.

Gisela Rioja Castro, 43 ans, a déclaré qu’elle cherchait son mari, qui prenait toujours le train et ne répondait pas à son téléphone.

La ligne 12 du métro a été construite lorsque le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard était maire de Mexico.

« Ce qui s’est passé aujourd’hui avec le métro est une terrible tragédie. Ma solidarité avec les victimes et leurs familles », a déclaré Ebrard sur Twitter.

« Bien sûr, les causes doivent être étudiées et les responsabilités définies. Je réitère que je suis à la disposition des autorités pour aider dans tout ce qui est nécessaire. »

Le système de métro de Mexico, la capitale tentaculaire du pays, accueille plus de quatre millions de passagers par jour – et un total de 1,655 milliard en 2019.

C’est le deuxième plus grand des Amériques, après New York.

En mars dernier, une collision entre deux trains à la gare de Tacubaya a fait un passager mort et 41 blessés. En 2015, un train qui ne s’est pas arrêté à l’heure s’est écrasé dans un autre à la gare d’Océanie, blessant 12 personnes.

