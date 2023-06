Accident de train à Odisha : Salman Khan, Rashmika Mandanna et d’autres stars expriment leur tristesse face à la tragique collision qui a également coûté la vie à des centaines de personnes [VIEW TWEETS]

Dans une tournure tragique des événements, un accident de train a eu lieu à Odisha. Selon les rapports, Shalimar-Chennai Coromandel Express a percuté les wagons déraillés de l’autre train, qui se rendrait apparemment de Bengaluru à Kolkata. À chaque minute, le nombre de personnes qui ont succombé à cette collision augmente. Sur les réseaux sociaux, beaucoup expriment leur tristesse face à cet horrible incident. Même les célébrités expriment leur tristesse. Salman Khan, Rashmika Mandanna, Jr NTR à des stars de la télévision comme Fahmaan Khan et bien d’autres ont tweeté à propos de l’accident du Coromandel Express.

L’acteur de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, Salman Khan, a utilisé son compte Twitter pour exprimer sa tristesse et son chagrin face aux vies perdues dans cette tragédie. L’actrice de Pushpa, Rashmika Mandanna, l’a qualifié de déchirant. Ananya Panday l’a également qualifié d’incident dévastateur.

Découvrez les tweets faits par des célébrités ci-dessous :

Vraiment attristé d’apprendre l’accident, Que Dieu accorde la paix aux âmes des défunts, Protégez et donnez de la force aux familles des blessés de ce malheureux accident. Salman Khan (@BeingSalmanKhan) 3 juin 2023

C’est déchirant d’apprendre la nouvelle de l’accident de train à Odisha.. Mes plus sincères condoléances aux familles des disparus. Mes prières pour les blessés Rashmika Mandanna (@iamRashmika) 3 juin 2023

Mes pensées et mes prières accompagnent toutes les personnes touchées par l’accident de train dévastateur d’Odisha. Envoi de nos plus sincères condoléances en cette période difficile. ?? Ananya Panday (@ananyapandayy) 3 juin 2023

Complètement découragé, #OdishaTrainAccident mes plus sincères condoléances aux malades et à leurs familles. J’aimerais que quelque chose comme ça n’arrive jamais. ? Fahmaan Khan (@fahmaankhan) 3 juin 2023

Sincères condoléances aux familles et à leurs proches touchés par le tragique accident de train. Mes pensées vont à toutes les personnes touchées par cet incident dévastateur. Que la force et le soutien les entourent pendant cette période difficile. Jr NTR (@tarak9999) 3 juin 2023

Le cœur brisé par la nouvelle de la tragédie ferroviaire d’Odisha. Sincères condoléances les plus sincères ?? Anushka Sharma (@AnushkaSharma) 3 juin 2023

Il s’agit en effet d’un incident très triste et tragique. Selon les derniers rapports, 261 personnes sont mortes dans cette collision et environ 900 personnes sont blessées. L’opération de sauvetage est toujours en cours. Nos plus sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers dans cet incident.