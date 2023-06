Accident de train à Odisha : PM Modi "Affligé"parle au ministre des chemins de fer

Le Premier ministre Narendra Modi a exprimé son chagrin face à l’accident de train majeur à Odisha dans lequel au moins 300 personnes ont été blessées et 30 sont décédées.

Le Premier ministre s’est entretenu avec le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw et fait le point sur la situation et a déclaré que toute l’aide possible était apportée aux personnes concernées.

Affligé par l’accident de train à Odisha. En cette heure de deuil, mes pensées vont aux familles endeuillées. Que les blessés se rétablissent bientôt. A parlé au ministre des chemins de fer @AshwiniVaishnaw et fait le point sur la situation. Des opérations de sauvetage sont en cours sur le site de l’accident et tout… — Narendra Modi (@narendramodi) 2 juin 2023

Coromandel Express, qui allait de Kolkata à Chennai, a percuté les wagons déraillés de l’autre train, qui allait de Bengaluru à Kolkata, a déclaré à NDTV le porte-parole du ministère des Chemins de fer, Amitabh Sharma.

Les détails des deux trains sont 12841 Shalimar-Chennai Coromandel Express et 12864 Yashwantpur-Howrah Superfast Express.

La présidente Draupadi Murmu a déclaré qu’elle était « profondément angoissée d’apprendre la perte de vies humaines dans un malheureux accident ferroviaire à Balasore, Odisha ».

Profondément angoissé d’apprendre la perte de vies humaines dans un malheureux accident ferroviaire à Balasore, Odisha. Mes pensées vont aux familles endeuillées. Je prie pour le succès des opérations de sauvetage et le rétablissement rapide des blessés. — Président de l’Inde (@rashtrapatibhvn) 2 juin 2023

Le vice-président Jagadeep Dhankhar a également tweeté : « Profondément angoissé par la perte de vies humaines dans un accident de train à Balasore, Odisha »

Profondément angoissé par la perte de vies humaines dans un accident de train à Balasore, Odisha. Mes pensées vont aux familles endeuillées en ces moments difficiles. Prions pour le prompt rétablissement des blessés. — Vice-président de l’Inde (@VPIndia) 2 juin 2023

Le ministre de l’Intérieur Amit Shah a informé que la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe (NDRF) a atteint les lieux et se joindra à l’opération de sauvetage.

L’accident de train à Balasore à Odisha est profondément angoissant. L’équipe NDRF a déjà atteint le site de l’accident, et d’autres équipes se précipitent également pour rejoindre l’opération de sauvetage. Mes condoléances aux familles endeuillées et mes prières pour le prompt rétablissement des blessés. – Amit Shah (@AmitShah) 2 juin 2023

Le ministre des Chemins de fer, Ashwini Vaishnaw, a déclaré que des équipes de secours de Bhubaneswar et de Kolkata ont été mobilisées et que l’armée de l’air a également été mobilisée. Le ministre a dit qu’il se précipitait sur place.

Se précipiter sur le site d’Odisha. Mes prières pour le prompt rétablissement des blessés et mes condoléances aux familles endeuillées.

Des équipes de secours mobilisées depuis Bhubaneswar et Kolkata. NDRF, gouvernement de l’État. les équipes et l’armée de l’air se sont également mobilisées.

Prendra toutes les mains nécessaires pour les opérations de sauvetage. – Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) 2 juin 2023

Des numéros d’assistance téléphonique ont été émis par les autorités et plus d’une centaine de membres de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe (NDRF) et de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe (SDRF) ont participé aux opérations de sauvetage.

Numéros d’assistance à Howrah – 033 – 26382217

Assistance téléphonique de Kharagpur 8972073925, 9332392339

Assistance téléphonique Balasore – 8249591559, 7978418322

Service d’assistance Shalimar – 9903370746