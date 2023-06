Accident de train à Odisha : Ajey Nagar, alias Carry Minati, participe à un stream caritatif ; les fans disent « une légende pour une raison »

Dans l’un des accidents ferroviaires les plus horribles de l’Inde, 261 personnes ont été tuées jusqu’à présent dans la collision de trois trains qui s’est produite près de Balasore à Odisha. Les deux trains impliqués étaient le Bengaluru-Howrah Superfast Express, le Shalimar-Chennai Central Coromandel Express et un train de marchandises. Il semble que l’un des trains ait percuté l’autre si vite que les wagons ont déraillé et se sont envolés. Un certain nombre de célébrités se sont manifestées pour pleurer l’incident sur les réseaux sociaux. Narendra Modi, le Premier ministre fait le point sur la situation sur le terrain. Environ 900 personnes ont été blessées jusqu’à présent. L’état d’Odisha a annoncé un deuil d’une journée. Le Coromandel Express est l’un des meilleurs trains de Kolkata à Chennai.

Maintenant, la sensation YouTube CarryMinati a déclaré qu’il ferait un stream caritatif ce soir. Il a exhorté ses partisans à faire tout ce qu’ils peuvent pour les victimes. Ce n’est pas la première fois que CarryMinati se présente pour aider les personnes dans le besoin. En 2020, il a collecté des fonds pour les inondations du Bihar et de l’Assam. Il avait collecté Rs 11 lakh et fait don d’un montant de sa propre poche. Les fans du YouTuber ont salué son initiative. Jetez un œil aux tweets…

C’est vraiment triste d’entendre parler de l’accident de train d’Odisha, Faire un stream caritatif à 21h aujourd’hui. S’il vous plaît venez et soutenez avec n’importe quel montant possible de votre côté n’a pas d’importance petite ou grande chaque contribution compte. Lien de diffusion en direct : https://t.co/Y4mU3rZ9YX pic.twitter.com/vd4ELCMF70 Ajey Nagar (@CarryMinati) 3 juin 2023

Le PM Cares Fund, le ministre des chemins de fer a également annoncé une ex-gratia pour les proches du défunt. Ceux qui ont subi des blessures seront indemnisés. Toutes les célébrités de Bollywood ont présenté leurs condoléances pour les vies perdues et blessées.