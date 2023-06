Accident de train à Odisha : 400 blessés, les autorités publient des numéros d’assistance téléphonique

Au moins 400 personnes ont été blessées et 38 personnes sont mortes après qu’un train de voyageurs a heurté les wagons déraillés d’un autre train, on craint que de nombreuses personnes ne soient prises au piège et que des opérations de recherche et de sauvetage soient en cours.

Coromandel Express, qui allait de Kolkata à Chennai, a percuté les wagons déraillés de l’autre train, qui allait de Bengaluru à Kolkata, a déclaré à NDTV le porte-parole du ministère des Chemins de fer, Amitabh Sharma.

Le ministre en chef du Bengale occidental a exprimé son choc face à l’incident et le gouvernement de l’État se coordonne avec le gouvernement d’Odisha et les chemins de fer du sud-est.

Choqué de savoir que l’express Shalimar-Coromondel, transportant des passagers du Bengale occidental, est entré en collision avec un train de marchandises près de Balasore aujourd’hui soir et que certaines de nos personnes sortantes ont été gravement touchées/blessées. Nous nous coordonnons avec le gouvernement d’Odisha et le Sud… – Mamata Banerjee (@MamataOfficial) 2 juin 2023

La salle de contrôle d’urgence a été activée au Bengale occidental et le ministre en chef a également publié des numéros d’assistance téléphonique :

033- 22143526/ 22535185.

Des numéros d’assistance téléphonique ont été émis par les autorités et plus d’une centaine de membres de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe (NDRF) et de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe (SDRF) ont participé aux opérations de sauvetage.

Numéros d’assistance à Howrah – 033 – 26382217

Assistance téléphonique de Kharagpur 8972073925, 9332392339

Assistance téléphonique Balasore – 8249591559, 7978418322

Service d’assistance Shalimar – 9903370746