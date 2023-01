Accident de taxi de banlieue à Harvey et Dilworth, Kelowna

Un taxi actuel et une voiture sont entrés en collision à l’intersection vers 18 h.

Crash à Dilworth et Harvey (Soumis)

Un accident impliquant deux véhicules impliquant un taxi actuel a ralenti la circulation des navetteurs le long de l’avenue Harvey.

La collision en T à l’intersection de l’autoroute 97 et de Dilworth Drive s’est produite vers 18 heures. le 18 janvier.

