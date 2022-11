Accident de sept véhicules, flammes et retards sur les routes de Kelowna

Plusieurs incidents impliquant des véhicules, dont un accident de sept voitures, à Kelowna ont incité la GRC à émettre un rappel, exhortant les conducteurs à redoubler de prudence lorsqu’ils voyagent sur les routes verglacées.

Le 7 novembre, un accident impliquant sept véhicules a fermé Begbie Road à Glenmore. La fermeture a affecté la circulation dans les environs.

De plus, vers 9 h. un véhicule a pris feu après avoir roulé dans le fossé sur Longhill Road.

Les routes d’accès à McKinley Beach Community ont été fermées plus tôt ce matin en raison des conditions de neige.

“La neige a causé plusieurs accidents et des conditions extrêmement glissantes, en particulier lors de la montée ou de la descente d’une colline”, a déclaré Ryan Watters, conseiller en communication pour le service de police de Kelowna.

“Sans de bons pneus d’hiver, rouler sur les routes aujourd’hui sera très difficile et les conducteurs doivent faire preuve d’une extrême prudence”, a déclaré Watters.

La GRC encourage les gens à rester en dehors des routes si possible.

“Si vous devez absolument conduire, gardez vos distances, enlevez la neige de vos fenêtres pour avoir une vision claire et veuillez ralentir en vous donnant plus de temps pour vous rendre à destination.”

