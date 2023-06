Accident de Salford: Heartbreak alors qu’un garçon de 15 ans à vélo meurt dans une poursuite policière des semaines après la mort de deux adolescents « suivis par des flics »

Un garçon de 15 ans est décédé sur un vélo électrique après une poursuite policière quelques semaines seulement après que deux adolescents ont été tués alors qu’ils étaient « suivis par des flics ».

La famille du garçon, nommé localement Saul Cookson, a partagé son chagrin – faisant exploser un « monde cruel » – après le fracas dévastateur à Salford, dans le Grand Manchester, à 14 heures jeudi.

Kyrees Sullivan, 16 ans, et Harvey Evans, 15 ans, ont été tués à Ely, Cardiff, le 22 mai après avoir voyagé sur un vélo électrique Sur-Ron de 4 000 £.

Des rumeurs se sont rapidement répandues selon lesquelles les officiers étaient à blâmer lorsque des images de vidéosurveillance ont émergé du couple «pourchassé» par un fourgon de police quelques secondes auparavant.

Leur mort a déclenché des émeutes dans la rue résidentielle galloise.

Des voyous masqués ont lancé des missiles enflammés, des feux d’artifice et des dalles de pavage sur la police, faisant 15 blessés.

Hier, l’écolier Saul était poursuivi par des agents de la circulation alors qu’il conduisait son vélo électrique.

Quelques instants avant l’accident, il a tourné dans une rue avec des bornes empêchant la police de le suivre plus loin.

Mais quelques secondes plus tard, il est entré en collision avec une ambulance sur Langworth Road et est décédé.

La sœur dévastée de Saul s’est rendue sur Instagram pour lui rendre hommage.

Elle a écrit: « Sérieusement, je n’arrive pas à croire que je tape ceci en ce moment.

« Je suis à court de mots et je ne sais pas quoi dire.

« Tellement fou comment c’est arrivé. En un clin d’œil, il était parti. Il était bien trop jeune et n’aurait pas dû partir à 15 ans.

« Il était sérieusement mon meilleur ami et frère en un. Même s’il m’a ennuyé, nous avons eu les meilleurs souvenirs et nous ne les oublierons jamais.

« Je suis si fier de t’appeler MON frère et tu seras toujours dans ma tête et à mes côtés.

« Un monde si cruel et à quelle vitesse c’est arrivé, je parlais littéralement à ma mère et c’est arrivé en un clin d’œil après tous les bons souvenirs et j’aurais aimé pouvoir en faire plus, mais ils sont toujours dans mon cœur.

« Repose toi bien Saul. »

Sur Facebook, elle a ajouté : « Les mots ne peuvent pas décrire mes sentiments pour le moment.

« Repose en paix Saul je t’aime. »

Son cousin dévasté, Jack, s’est rendu sur Instagram pour lui rendre hommage.

Il a écrit: « Tous ceux qui connaissaient Saul savaient qu’il était le plus gentil des garçons, qu’il avait un bon cœur, qu’il était poli et que vous n’aviez pas de lendemain.

« Je n’arrive pas à croire que j’écris ceci, aucun autre mot ne le décrit autre que choc.

« Ne vous sentez pas du tout réel. L’un des meilleurs gars que vous puissiez rencontrer et je me sens chanceux de vous avoir appelé mon cousin.

« J’ai passé de bons moments à grandir et je ne peux pas croire que ce soit juste ça.

« Montre dans quel monde cruel nous vivons.

« Tu me manques pour toujours mon frère.

« Je ne peux pas dire au revoir juste à plus tard mon pote, je t’aime. RIP Saul mon frère. »

Des amis au cœur brisé ont rendu des hommages floraux à la scène.

L’un d’eux disait: « Saul. Tu auras toujours une place spéciale dans mon cœur. Je t’aime beaucoup mon mec. »

Un autre ami a écrit : « Saul, parti mais jamais oublié. DÉCHIRER. Je t’aime toujours garder ton sourire effronté.

Une pancarte en carton avait également été laissée attachée à une clôture qui disait: « Les enfants à vélo ne tuent pas. »

La police du Grand Manchester a déclaré que les agents de la circulation avaient commencé à suivre le garçon sur un vélo électrique le long de la rue Fitzwarren vers 14 heures jeudi.

La force a déclaré qu’il s’était ensuite rendu dans Lower Seedley Road.

« Peu de temps après », le jeune de 15 ans a été tué lorsqu’il est entré en collision avec l’ambulance garée.

Les images de la scène d’aujourd’hui montrent une ambulance avec un pare-brise brisé.

Pendant ce temps, des flics ont été aperçus en train de prendre des photos d’un vélo électrique écrasé qui gisait sur un trottoir sur les lieux.

La police du Grand Manchester a déclaré: « Nos pensées vont à la famille et aux amis du garçon décédé tragiquement.

« Un cordon reste en place sur Langworthy Road. »

La force a déclaré que l’incident avait été renvoyé au Bureau indépendant pour la conduite de la police (IOPC).

