Accident de moto mortel à West Kelowna

La vitesse est considérée comme un facteur majeur dans un accident de moto impliquant un seul véhicule le 20 août à West Kelowna.

La GRC a été appelée sur les lieux dans le pâté de maisons 2100 d’Horizon Drive vers 17 h 35. lorsque le vélo, conduit par un homme de Kelowna âgé de 45 ans, a quitté la route et a heurté un arbre.

West Kelowna Fire a travaillé pour atteindre l’homme au bas d’un talus escarpé, où il a été déclaré mort.

« L’Okanagan est un endroit populaire pour la marche et le vélo », a déclaré le gend. Mike Della-Paolera du détachement de Kelowna. « La GRC rappelle aux conducteurs que les limites de vitesse sont pour la sécurité de tous.

La famille de l’homme a été prévenue. Le service des coroners de la Colombie-Britannique et la GRC de West Kelowna enquêtent toujours.

Toute personne ayant pu être témoin de la moto avant l’accident est priée de contacter la GRC au 250-766-2880.

