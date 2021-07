« Accident de mort imminente »: l’ex-star de l’UFC Dodson s’exprime après qu’un horrible accident de voiture aurait pu coûter la vie à sa famille

Le manager de Dodson, Ricky Kottenstette, a annoncé pour la première fois la nouvelle de l’incident samedi.

Pour collecter des fonds pour les victimes, il a lancé une page GoFundMe qui a jusqu’à présent collecté 13 000 $ de ses 50 000 $ pour aider aux frais médicaux.

« Nous avons commencé à me financer pour aider John Dodson et sa famille », une déclaration a commencé.

John Dodson et sa famille ont eu un très grave accident de voiture la nuit dernière. Ils ont envoyé de bonnes vibrations. pic.twitter.com/kR3DiyfSZi – Alex Behunin (@AlexBehunin) 3 juillet 2021

« Les Dodson se rendaient au Texas en vacances pour rendre visite à leur famille lorsqu’ils ont été impliqués dans un accident mortel avec toute la famille à l’intérieur du véhicule. »

« Ils sont tous sortis de l’hôpital ce matin, mais ils auront un mois difficile de convalescence et des difficultés financières. Ils ont épuisé leur véhicule familial et, malheureusement, John ne pourra plus se battre lors de son prochain combat du 30 juillet.

« Nous demandons de l’aide pour les aider avec leurs factures médicales, une aide financière en cas de chômage et de retour au Nouveau-Mexique. Montrons un peu d’amour à ces gars-là », il a signé.

John Dodson a posté sur son Instagram que lui et sa famille vont bien !! « J’ai heurté la voiture et nous avons roulé. Je ne sais pas combien de fois, mais heureusement, les câbles dans la médiane nous ont empêchés de rouler dans la circulation dans l’autre sens. Le gars s’est enfui à pied après avoir vu mon véhicule rouler » pic.twitter.com/coAZ6yfW1X – Alex Behunin (@AlexBehunin) 4 juillet 2021

Dans les heures suivantes, Dodson a publié sa propre déclaration qui commençait : « Faire juste savoir à tout le monde que nous sommes tous en vie et que personne n’est grièvement blessé.

« La voiture que nous avons heurtée a été laissée au milieu de l’autoroute après que cette personne a heurté une roue de 18 [truck] et une autre voiture s’y est écrasée aussi.

« Il n’avait pas de feux de détresse, pas de fusées éclairantes et aucun autre avertissement pour nous le faire savoir. J’ai heurté la voiture et nous avons roulé. Je ne sais pas combien de fois, mais heureusement, les câbles dans la médiane nous ont empêchés de rouler dans la circulation allant de l’autre côté direction.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par John Dodson (@johndodsonmma)

« Le gars s’est enfui à pied après avoir vu mon véhicule rouler. Je dois remercier infiniment [Infiniti] pour la conception du SUV [because] il a protégé ma famille et moi de la mort.

« Nous avons juste de la chance que personne ne soit mort et nous pouvons vivre pour voir un autre jour et nous rappeler à quel point nous avons de la chance. La vie est courte et vous ne savez pas quand elle va se terminer, alors profitez-en pendant que vous le pouvez. » il a signé.

Allons-y! Je me bats et prêt à partir ! pic.twitter.com/yo4HY9hlzT – John Dodson III (@JohnDodsonMMA) 7 juin 2021

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par John Dodson (@johndodsonmma)

Coupé de l’UFC après son dernier combat, une défaite par décision unanime contre Merab Dvalishvilli en août 2020, Dodson, 36 ans, devait faire ses débuts en XMMA contre Cody Gibson à la fin du mois.

Et bien qu’il n’ait pas encore confirmé l’étendue de ses blessures, cela ne se fera évidemment pas maintenant.

S’adressant à Twitter, Gibson a déclaré qu’il était « super déçu que notre combat se termine, mais je suis heureux que lui et sa famille aillent bien. »

« On dirait que j’ai un nouvel adversaire pour le combat. »

« Je donnerai ce que je peux du combat et je vous encouragerai tous à contribuer également », Gibson a ajouté.