Accident de l’A25 : des frères de six et huit ans tués dans un accident d’horreur alors que deux d’entre eux étaient grièvement blessés à l’hôpital

DEUX jeunes frères âgés de six et huit ans ont été tués dans un accident d’horreur sur l’A25.

La tragédie, qui a également vu un troisième enfant hospitalisé avec des blessures graves, s’est déroulée hier près de Sandilands dans le Lincolnshire.

Un troisième enfant et une femme d’une vingtaine d’années sont tous deux grièvement blessés à l’hôpital. Crédit : Google

Les frères étaient passagers à l’arrière d’une Vauxhall Astra qui s’est écrasée avec une Audi A4 noire peu après 15h30.

Un troisième enfant et une femme d’une vingtaine d’années ont également été grièvement blessés dans cet horrible fracas et tous deux sont toujours hospitalisés.

Un porte-parole de la police du Lincolnshire a confirmé : « Nous pensons que la Vauxhall Astra noire avait voyagé vers le sud de Sandilands à Huttoft sur l’A52 juste avant la collision, et que l’Audi A4 noire avait voyagé vers le nord depuis Huttoft.

« Nous faisons appel à toute personne voyageant entre Sandilands et Huttoft sur l’A52 entre 15h30 et 15h38 lundi après-midi, et qui a vu soit une Vauxhall Astra noire, soit une Audi A4 noire, ou qui pourrait avoir des images de caméra de tableau de bord qui pourraient aider notre enquête à entrer. touche. »

Le surintendant Lee Pache, chef des opérations spécialisées, a déclaré : « C’est très triste et j’adresse mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis des deux garçons décédés tragiquement.

« Si vous voyagiez entre Huttoft et Sandilands hier après-midi entre 15h30 et 15h38 – date à laquelle la collision s’est produite – nous aimerions vous parler, surtout si vous disposez d’une dashcam qui a enregistré l’un ou l’autre véhicule.

« Notre enquête n’en est qu’à ses débuts et nous allons reconstituer ce qui s’est passé. C’est une enquête très difficile et il faudra du temps pour établir les faits. »

Toute personne pensant pouvoir aider est priée d’envoyer un e-mail ou d’appeler le 01522 212316.