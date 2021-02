Le National Transportation Safety Board a conclu mardi que la mauvaise prise de décision du pilote Ara Zobayan est la cause probable de l’accident d’hélicoptère qui a tué la star de la NBA Kobe Bryant et huit autres personnes l’année dernière.

Le NTSB a constaté que Zobayan volait selon les règles de vol à vue, ce qui signifie qu’il devait être capable de voir où il allait, mais a décidé de voler dans des nuages ​​épais, où il est devenu spatialement désorienté. Alors qu’il avait été entraîné à voler en utilisant uniquement ses instruments, Zobayan n’avait pas reçu l’autorisation de voler dans de telles conditions ce jour-là.

Le conseil a identifié la « pression auto-induite » comme un facteur susceptible de contribuer à la mauvaise prise de décision de Zobayan, ainsi que le « biais de poursuite du plan » – qu’il se sentait obligé de terminer le vol parce qu’il était proche de sa destination finale.

« Selon la plupart des mesures, les entretiens que nous avons menés, le pilote était bien pensé, bien considéré. Il était le pilote en chef. Il avait de bonnes références », a déclaré le président du NTSB, Robert Sumwalt, lors d’une réunion du conseil d’administration de quatre heures à propos des résultats.

« Je pense que cela montre que même les bons pilotes peuvent se retrouver dans de mauvaises situations. »

Les enquêteurs ont également attribué la faute à la société qui a opéré le vol, Island Express Helicopters, citant son « examen et surveillance insuffisants de ses processus de gestion de la sécurité. » Ils ont noté, cependant, que les protocoles de sécurité de l’entreprise – bien qu’imparfaits – étaient légaux en vertu des règles actuelles de la Federal Aviation Administration.

«Nous ne sommes en aucun cas en train de conclure dans cette enquête qu’Island Express n’était pas un opérateur sûr», a déclaré l’enquêteur principal Bill English.

Anthony Brickhouse, un ancien enquêteur du NTSB qui est maintenant professeur agrégé de sécurité aérospatiale à l’Université aéronautique Embry-Riddle, a déclaré que les conclusions du NTSB n’étaient pas surprenantes, compte tenu des informations accessibles au public sur l’affaire. La frontière entre le vol à vue et le vol aux instruments est souvent « un événement mortel », a-t-il déclaré.

« Une fois que la désorientation spatiale se produit, les choses se passent assez rapidement et la perte de contrôle en est le résultat probable », a écrit Brickhouse dans un e-mail.

Les conclusions tant attendues du NTSB, une agence gouvernementale chargée d’enquêter sur les accidents de transport, surviennent un peu plus d’un an après que l’hélicoptère Sikorsky S-76B s’est écrasé dans les collines près de Calabasas, en Californie, le 26 janvier 2020.

Les neuf personnes à bord sont mortes dans l’accident, y compris Bryant et sa fille de 13 ans, Gianna; John et Keri Altobelli et leur fille, Alyssa; Sarah Chester et sa fille, Payton; Christina Mauser, entraîneure adjointe; et Zobayan. Le groupe s’était rendu à Thousand Oaks pour un match de basket-ball pour les jeunes.

Les experts et les dossiers d’enquête avaient depuis longtemps indiqué que la désorientation spatiale était une cause probable de l’accident. En l’absence d’indices visuels, les pilotes peuvent parfois être trompés par les forces gravitationnelles, ayant l’impression de voler dans un sens alors qu’ils s’inclinent dans une autre.

De 2010 à 2019, le NTSB a constaté 184 accidents d’avion mortels liés à la désorientation spatiale, dont 20 impliquant des hélicoptères.

Alors que des exercices de formation et de simulation supplémentaires auraient pu aider Zobayan dans ce cas, les membres du conseil d’administration du NTSB ont remis en question à plusieurs reprises la décision du pilote de voler en terrain vallonné par mauvaise visibilité en premier lieu. Il aurait pu faire atterrir l’hélicoptère, peut-être à l’aéroport voisin de Van Nuys, et attendre que les conditions s’améliorent.

« Il y avait un aéroport à environ 12 miles derrière lui, un aéroport réel, mais vous pouvez également faire atterrir un hélicoptère dans de nombreux espaces confinés », a déclaré Sumwalt lors d’une conférence de presse. « Il y avait donc des opportunités en cours de route d’inverser le cap et d’éviter cet accident, simplement en atterrissant. »

Le NTSB a commencé à enquêter sur l’accident peu de temps après qu’il s’est produit, il y a plus d’un an. Les enquêteurs ont mené près de deux douzaines d’entrevues et recueilli plus de 1 800 pages de preuves, y compris des analyses météorologiques, des registres d’entretien, des journaux de formation, des rapports de témoins et des courriels.

Ils ont même tiré des séquences vidéo de caméras placées derrière les terrains de baseball pour jeunes de la région, dans le but de déterminer la visibilité ce matin-là.

Les faits de base du vol se sont rapidement réunis: l’avion a décollé de l’aéroport John Wayne-Orange County juste après 9 heures, heure locale, a volé vers le nord, a encerclé pour faire place au trafic aérien à un aéroport voisin, puis a suivi une autoroute dans les collines près de Calabasas. . C’était un matin brumeux, et alors que l’hélicoptère pénétrait sur un terrain plus variable, Zobayan a informé les contrôleurs aériens qu’il grimperait à une altitude plus élevée pour passer au-dessus des nuages. Au lieu de cela, l’hélicoptère s’est incliné à gauche et a filé vers le sol.

Bryant, qui avait 41 ans, était devenu bien connu pour voyager en hélicoptère à la fois au cours de sa carrière dans la NBA avec les Lakers de Los Angeles et à la retraite. Il y voyait un moyen d’éviter la circulation souvent bloquée à Los Angeles et dans les environs. Il avait déjà volé dans l’avion qui s’est écrasé et voyageait régulièrement avec Zobayan.

Quelques semaines après l’accident, le NTSB avait déterminé qu’il n’y avait aucune preuve de panne moteur catastrophique et s’était concentré sur les conditions météorologiques et les actions du pilote.

Mardi, le conseil d’administration a également indiqué qu’il n’y avait aucune preuve suggérant que Zobayan avait subi des pressions de la part de la société ou de Bryant pour terminer le vol. Le NTSB a également déclaré que les contrôleurs aériens en service ce jour-là n’avaient en aucune façon contribué à l’accident.

Ces questions sont devenues importantes dans les tribunaux fédéraux et d’État, où les familles des victimes ont intenté une série de poursuites contre la compagnie d’hélicoptères et, dans certains cas, la succession de Zobayan. La compagnie d’hélicoptères a par la suite contré les contrôleurs aériens dans ce que les experts considèrent comme un effort pour répartir la responsabilité.

Bien que la détermination de la cause probable du NTSB ne soit pas admissible devant les tribunaux, elle contribue généralement à façonner la trajectoire des poursuites connexes, selon Christopher Odell, associé du cabinet d’avocats Arnold & Porter et expert en litige aérien.

« (Les conclusions du NTSB) donnent beaucoup de conseils aux parties », a déclaré Odell le mois dernier. « … Le jury peut se prononcer différemment du NTSB sur les faits, en termes de qui est responsable. Mais le NTSB fait très bien son travail, et les enquêteurs sont très expérimentés et hautement qualifiés, et ils seront probablement aller au fond des choses. «

En fin de compte, le but d’une enquête du NTSB est d’élaborer des recommandations de sécurité et de les proposer à la FAA, qui décide ensuite de les adopter ou non.

Dans ce cas, le Bureau a recommandé que les hélicoptères affrétés soient tenus d’utiliser des programmes de surveillance des données de vol et des systèmes de gestion de la sécurité, et que les pilotes soient tenus de suivre une formation supplémentaire basée sur des scénarios et une formation à la prise de décision. Le NTSB recommande également généralement que les hélicoptères soient équipés de systèmes de détection et d’alerte du terrain, bien que les enquêteurs aient déclaré que TAWS n’aurait pas modifié le résultat de cet accident particulier.

Sumwalt a noté qu’elle avait déjà fait plusieurs de ces recommandations à la FAA et que l’agence les avait ignorées.

« Je tiens à souligner que nous émettons et réitérons des recommandations de sécurité lorsqu’il y a du sang sur le terrain », a-t-il déclaré. «Nous ne proposons pas simplement ces recommandations parce que ‘oh mon Dieu, ce serait une très bonne idée.’ Nous émettons ces recommandations lorsque de mauvaises choses se produisent.

« La FAA a traîné les pieds tant de fois sur cette question et d’autres. Et nous espérons que nous allons enfin attirer leur attention. »

Contactez Tom Schad à tschad@usatoday.com ou sur Twitter @Tom_Schad.