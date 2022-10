Accident de cinq véhicules sur Glenmore Rd. entraîne des retards pour les navetteurs de Kelowna et de Lake Country – Kelowna Capital News

La collision s’est produite vers 17 h au chemin Begbie. et chemin Glenmore.

Une collision de cinq véhicules qui s’est produite vers 17 heures. a un impact sur la circulation des navetteurs sur Glenmore Road North.

L’accident bloque la circulation près de l’intersection de Begbie Rd. et chemin Glenmore. Nord.

Quatre dépanneuses ont été dépêchées.

Plus à venir.

