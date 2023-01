Accident de chasse-neige de Jeremy Renner : ce qu’il faut savoir sur l’acteur hollywoodien

Jeremy Renner a subi une intervention chirurgicale lundi après avoir été impliqué dans un incident de chasse-neige à Reno, Nevada dimanche.

L’acteur de “Hawkeye” a subi un traumatisme contondant à la poitrine et des blessures orthopédiques alors qu’il reste dans un état critique mais stable, a déclaré un représentant de Renner.

“La famille de Jeremy tient à exprimer sa gratitude aux incroyables médecins et infirmières qui s’occupent de lui, Truckee Meadows Fire and Rescue, Washoe County Sheriff, Reno City Mayor Hillary Schieve” et d’autres, lit-on dans le communiqué. “Ils sont également extrêmement submergés et apprécient l’effusion d’amour et de soutien de ses fans.”

Qu’est-il arrivé?

Renner a été blessé dans une zone près de Mt. Rose Highway, une route reliant le lac Tahoe, qui chevauche la frontière entre le Nevada et la Californie, et le sud de Reno.

Lors d’une conférence de presse le mardi 3 janvier, le shérif du comté de Washoe, Darin Balaam, a rappelé l’incident du jour de l’An lorsque les députés ont répondu aux informations faisant état d’une blessure traumatique juste avant 9 heures du matin.

Balaam a déclaré que la région du mont Rose avait reçu un mètre de neige la nuit précédente et que “plusieurs voitures” avaient été abandonnées pendant la nuit.

“Bien qu’il ne neigeait pas au moment de l’accident, l’autoroute du mont Rose était fermée”, a-t-il déclaré. Vers 9 h 30, les premiers intervenants sont arrivés. À 9 h 56, “M. Renner a été transporté par vol de soins” vers un hôpital.

Balaam a également décrit comment l’accident impliquant l’acteur de “Mission : Impossible” s’est produit. Per Balaam, un véhicule personnel de Renner, qui était conduit par un membre de la famille, est resté bloqué. Renner a ensuite récupéré son PistenBully, un snowcat de 14 000 livres.

Après avoir réussi à remorquer son propre véhicule hors de son allée, Renner est sorti de la chenillette et l’énorme dameuse a commencé à rouler. “Dans un effort pour arrêter le PistenBully qui roule, M. Renner a tenté de reprendre le siège du conducteur”, a déclaré Balaam. “Sur la base de notre enquête, c’est à ce stade que M. Renner est écrasé par le PistenBully.”

Il aurait été la “seule partie impliquée dans l’incident”.

“Nous pensons que c’était un accident tragique”, a déclaré Balaam. “Cette enquête est en cours. Nous ne soupçonnons aucun acte criminel.” Balaam a également noté: “Après que M. Renner ait été écrasé par le PistenBully, les voisins se sont précipités pour aider M. Renner.”

Il a dit que le département gardait Renner et sa famille dans “nos pensées et nos prières” pendant qu’il se remettait.

“Jeremy fait des progrès positifs et est éveillé, parle et est de bonne humeur”, a déclaré mardi le représentant de Renner à Fox News Digital. “Il reste aux soins intensifs dans un état critique mais stable. Il est submergé par la démonstration d’amour et de soutien. La famille vous demande de continuer à penser pendant qu’il guérit avec ses proches.”

Peu de temps après la conférence de presse, Renner a partagé un aperçu de ses efforts de récupération sur Instagram. “Merci à tous pour vos aimables paroles”, a-t-il écrit. “Je suis trop foiré maintenant pour taper. Mais je vous envoie tous de l’amour.”

Renner vit à Reno, Nevada

Renner possède une maison dans le comté de Washoe, qui comprend Reno, et a déclaré au Reno Gazette Journal en 2019 qu’il avait choisi la région parce que Reno était la ville de la bonne taille pour lui, qu’elle offre des paysages impressionnants et qu’elle lui a permis, ainsi qu’à sa famille, de skier. fréquemment.

“Dans une grande ville, il est difficile de trouver une communauté et même de connaître ses voisins dans une grande ville, mais avec Reno, je trouve que je connais pas mal de gens ici. C’est juste assez grand, et c’est juste assez petit pour moi, et je J’adore”, a déclaré Renner au point de vente.

La star de “Hurt Locker” a qualifié la ville de “majestueuse”.

“Il n’y a pas de circulation, de l’air pur, de l’eau propre, des visages amicaux et souriants ici. Je pense que c’est un endroit majestueux.”

La vie de famille de Renner

Renner a été marié une fois à son ex-femme Sonni Pacheco. Les deux se sont mariés en 2014 après avoir accueilli une fille l’année précédente.

Cependant, peu de temps après que Renner ait confirmé leur mariage, Pacheco a demandé le divorce en invoquant des “différences irréconciliables”, selon le magazine People. Pacheco a également demandé que l’accord prénuptial soit annulé car il était basé sur une “fraude”.

Les deux semblaient avoir réglé leurs problèmes et convenu de la garde conjointe de leur fille, Ava.

En 2019, Pacheco a de nouveau déposé une demande de garde exclusive et a accusé Renner d’avoir tenté de la tuer, elle et lui-même, a rapporté le média.

Renner a nié les allégations lors d’un entretien avec Men’s Health et a refusé de les aborder spécifiquement.

“Je ne réponds pas publiquement ou en privé à des bêtises”, avait-il déclaré à l’époque. “Cela ne fait que le renforcer. … Si vous y répondez, vous lui donnez du gaz. Je n’alimente pas les incendies de merde. Je ne le fais tout simplement pas. Je refuse de le faire.”

La carrière hollywoodienne de Renner

Renner a commencé sa carrière dans le théâtre et a étudié à l’American Conservatory Theatre de San Francisco. Il a finalement déménagé à Los Angeles où il a poursuivi le théâtre jusqu’à ce qu’il devienne un nom familier pour son rôle dans le film “Dahmer” de 2002.

À partir de là, il a été choisi pour le film “Hurt Locker” en 2008. La performance de Renner lui a valu une nomination aux Oscars pour la meilleure performance d’un acteur dans un rôle principal.

Plus tard, il a été nominé pour la meilleure performance par un acteur dans un second rôle pour le film “The Town”.

Renner a également joué aux côtés de Tom Cruise dans “Mission : Impossible – Ghost Protocol” en 2011 et “Mission : Impossible – Rogue Nation” en 2015. Cependant, Renner est sans doute plus connu pour son rôle de Hawkeye dans la franchise “The Avengers”.

Renner a également récemment terminé le tournage de la deuxième saison de “Mayor of Kingstown”. La deuxième saison de la série de thrillers créée par Taylor Sheridan devrait être diffusée le 15 janvier.

L’acteur avait également décidé de lancer une émission télévisée intitulée “Rennervations” qui suivrait Renner “réimaginant des véhicules uniques construits à cet effet” dans des communautés à travers l’Amérique, selon IMDB.

