Accident de camion U-Haul à Brooklyn en direct: un suspect « a poignardé son frère et colocataire » à Las Vegas, selon la police

Le camion U-haul qui s’est « saccagé » à Brooklyn le lundi 13 février aurait été conduit par Weng Sor, 62 ans (Shannon Stapleton/REUTERS/Département pénitentiaire du Nevada via AP)

Plusieurs piétons ont été heurtés par un camion U-Haul incontrôlable lors d’une série d’accidents avec délit de fuite à Brooklyn à New York lundi.

Au moins huit personnes sont blessées, dont un policier qui a répondu à l’incident et plusieurs personnes sur des cyclomoteurs et des vélos électriques. Deux sont dans un état critique et deux dans un état grave.

Les médias locaux ont désigné le chauffeur comme étant Weng Sor, 62 ans, un citoyen américain originaire de Malaisie, qui aurait également été emprisonné à Las Vegas en 2015 pour avoir poignardé son frère.

Les archives de cette époque indiquaient qu’il avait un “type inconnu [of] maladie mentale pour laquelle il prend des médicaments ». Les autorités de Brooklyn ont déclaré qu’il avait dit aux officiers lundi: “” Je veux mourir “”.

L’incident s’est déroulé vers 11 heures du matin près de la 5e Avenue et de Bay Ridge Parkway dans le quartier Bay Ridge de Brooklyn, avec des victimes blessées à sept endroits différents.

Des images de surveillance ont montré un camion U-Haul sortant de la rue et sur un trottoir, envoyant des gens sur son chemin courir pour se mettre à l’abri.

Le membre du conseil municipal de New York, Justin Brannan, a qualifié l’incident de “déchaînement”, déclarant sur Twitter : “Nous n’avons aucune idée des motifs pour le moment, mais ce n’était pas un accident”, a déclaré M. Brannan sur Twitter.

Cependant, le commissaire du département de police de New York (NYPD), Keechant Sewell, a déclaré qu’il n’y avait “aucune indication” que cela était considéré comme une attaque terroriste.