Accident de bus Hunter: le chauffeur Brett Button obtient une caution pour un mariage qui a fait 10 morts et 14 blessés

Le chauffeur d’un bus plein d’invités au mariage qui a roulé à un rond-point, tuant dix personnes et en blessant 25, a été libéré sous caution avec son avocat disant « il va plutôt bien ».

Brett Andrew Button, 58 ans, a été inculpé de 11 infractions, dont dix chefs de conduite dangereuse ayant entraîné la mort, suite à l’accident tragique dans la NSW Hunter Valley à 23h30 dimanche.

Button sanglotait alors qu’il se présentait menotté au tribunal local de Cessnock mardi matin.

PLa rosecutor Courtney Broome s’était fermement opposée à la libération sous caution, affirmant que la libération de Button serait ‘aller à l’encontre des normes communautaires’.

« Il y a dix témoins qui ont témoigné concernant le comportement prolongé de M. Button et la conduite dangereuse », a-t-elle déclaré.

Brett Button a agrippé un sac Coles réutilisable alors qu’il sortait du poste de police dans un survêtement noir

Il y a eu des scènes tendues devant le tribunal mardi alors que la famille et les partisans du chauffeur de bus bousculaient les journalistes

Selon la fiche d’information, les passagers avaient bouclé leur ceinture de sécurité.

Mme Broome a déclaré que jusqu’à 15 autres accusations de lésions corporelles graves pourraient être ajoutées concernant les blessures des passagers, et a soulevé des inquiétudes quant à l’ingérence des témoins.

Mais la caution a été accordée après Button’s ll’avocat Chris O’Brien a déclaré que son client avait ‘des liens étroits avec la communauté » et un certain nombre de conditions médicales ».

M. O’Brien a déclaré que Button – qui ne semblait avoir subi aucune blessure physique – avait vécu une « existence exemplaire » et était respecté dans la communauté.

Il a fait valoir qu’il y aurait un délai de six mois et que les conditions de mise en liberté sous caution atténueraient les risques présentés par l’accusation.

Lorsqu’on lui a demandé à l’extérieur du tribunal comment son client s’en sortait, M. O’Brien a déclaré que Button allait « OK ».

« J’ai parlé à mon client, dit-il. « Il est content de rentrer chez lui. Dans toutes les circonstances, il s’en sort plutôt bien.

Le patron de Button chez un concessionnaire Maitland Mazda a déclaré qu’il avait reçu un courriel lundi soir lui demandant de ne pas parler aux médias.

« Nous aimons le type », a-t-il déclaré. «Nous sommes dévastés pour lui et pour la communauté.

« Mais nous avons pour instruction de ne pas parler pour le moment jusqu’à ce que les choses avancent dans son affaire judiciaire. »

Darcy Bulman a été identifiée comme la 10e victime de l’accident de bus de mariage de Hunter Valley

La magistrate Robyn Richardson a décrit les accusations comme «les plus graves» et a déclaré que si sa plus grande préoccupation était que Button ne se présente pas devant le tribunal, la caution ne devrait pas être considérée comme un moyen de punir les individus avant que leur peine ne soit déterminée.

« M. Button est assis ici la tête baissée et il est clair qu’il souffre avec le reste de la communauté », a-t-elle déclaré.

« Le tribunal reconnaît la souffrance de la communauté… Je vois devant moi un homme qui souffre.

« J’ai des inquiétudes pour son bien-être et sa santé mentale et les conditions onéreuses qui lui seraient imposées dans un environnement carcéral. »

Les survivants d’un horrible accident de bus qui a tué dix invités au mariage auraient raconté à la police une vantardise présumée faite par le conducteur quelques instants avant qu’il ne perde le contrôle

Elle lui a accordé une ordonnance de suppression de son adresse et a imposé des conditions de mise en liberté sous caution, notamment un couvre-feu à domicile de 8 h à 18 h, et l’obligation de se présenter à la police trois jours par semaine, de rendre son passeport et de ne pas conduire.

Le tribunal a également entendu que Button avait sept infractions de conduite sur 30 ans, mais aucun casier judiciaire.

Il sera de nouveau devant le tribunal le 9 août.

Il y a eu des scènes tendues à l’extérieur du tribunal alors que la famille de Button bousculait les journalistes après avoir poussé un soupir de soulagement collectif et audible lorsque la caution a été accordée.

Un parent masculin a poussé un caméraman alors que des partisans, dont la femme, la fille et les deux fils de Button, quittaient le bâtiment.

L’audience de mise en liberté sous caution de Button a eu lieu lorsque la femme victorienne Darcy Bulman a été identifiée comme la 10e invitée au mariage tuée dans l’accident.

Elle a assisté au mariage de Madeleine Edsell et Mitchell Gaffney au domaine de Wandin Valley avec son partenaire, dont l’état est inconnu.

Madeleine Edsell et Mitchell Gaffney se sont mariés au domaine de Wandin Valley dans la Hunter Valley dimanche après-midi

Les survivants ont affirmé que Button avait fait une fanfaronnade effrayante aux 35 passagers à bord quelques instants avant qu’il ne perde le contrôle du véhicule.

Button aurait dit « si vous pensez que c’était rapide… regardez ça » dans le microphone interne du véhicule avant que le bus ne roule près de la bretelle de sortie de l’autoroute Hunter à Greta, à 183 km au nord de Sydney.

Les passagers auraient exprimé leur inquiétude face à la vitesse à laquelle le bus roulait et ont exhorté les autres à rester à leur place pour des raisons de sécurité, le Le télégraphe du jour signalé.

Les services d’urgence ont été appelés sur les lieux de l’accident et ont trouvé dix corps dans l’épave mutilée aux côtés de 25 invités qui ont été blessés, dont deux grièvement.

Mardi matin, 14 personnes étaient toujours hospitalisées.

Le commissaire adjoint David Wardell a allégué que Button allait trop vite lorsqu’il est entré dans le rond-point.

« Il a perdu le contrôle de ce véhicule et il est tombé sur le côté gauche, sur un garde-corps », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse mardi matin avant la comparution de Button devant le tribunal.

Le couple marié Andrew et Lynan Scott, de Singleton, est décédé dans l’accident

La mère célibataire Nadene McBride (à droite) et sa fille Kyah (à gauche) sont également décédées

Le petit ami de Kyah, Kane Symons (photo) était l’un des 10 morts dans l’accident

Le commissaire adjoint Wardell a déclaré que les passagers du bus étaient tous des adultes âgés de 20 à 60 ans, certains de la région et d’autres de l’autoroute.

Il a ajouté que 25 passagers ont été soignés pour une gamme de blessures, notamment des lacérations, des fractures et des fractures.

«Certains de nos policiers sont visiblement désemparés. C’était une scène très chaotique », a-t-il déclaré.

La police de NSW utilisera le processus d’identification des victimes de la catastrophe pour identifier les corps retrouvés dans l’épave, ce qui pourrait prendre plusieurs jours, voire des semaines.

Sept des morts seraient originaires de la ville voisine de Singleton.

Ils incluent Tori Cowburn et Rebecca Mullen, la mère et la fille Nadene et Kyah McBride et le petit ami de Kyah, Kane Symons.

Le couple marié Andrew et Lynan Scott, de Singleton, est également décédé dans l’accident. Ils semblent avoir deux enfants.

Angus Craig du Queensland et Zachary Bray de Byron Bay sont également parmi ceux qui ont péri, tout comme Darcy Bulman de Victoria.

Tori Cowburn, de Singleton, a également perdu la vie

Le pilote de Byron Bay, Zachary Bray, a péri dans l’accident, a déclaré son oncle

Bec Mullen, de Singleton, était capitaine de la Hunter Valley Grammar School en 2015. Elle était l’une des 10 victimes qui ont perdu la vie dans l’accident d’horreur.

Un homme de Brisbane, Angus Craig, faisait également partie de ceux qui ont péri dans l’accident de bus

L’oncle de Zach Bray a affiché son choc à la mort de son neveu dans l’accident de bus.

« Mon neveu Zach Bray est décédé dans l’accident de bus de Cessnock la nuit dernière », a déclaré l’oncle de Zach, Martin Bray.

« Tous mes amis et ma famille (sont) sous le choc de la perte d’un si beau jeune homme. »

Daily Mail Australia a confirmé lundi que Brandon Stafford, un garçon d’honneur qui avait voyagé de Victoria pour le mariage, faisait partie des blessés.

Les 35 passagers avaient assisté au mariage de Madeleine Edsell et Mitchell Gaffney au Wandin Valley Estate à seulement 12 km du site de l’accident.

Le chauffeur de bus de 58 ans, Brett Andrew Button, a été inculpé de dix chefs d’accusation de conduite dangereuse ayant entraîné la mort

Le bus a passé la majeure partie de la journée de lundi sur le côté alors que la police menait des enquêtes, avant d’être remis en position verticale à l’aide d’une dépanneuse.

Leur maître de cérémonie, le journaliste local Alex Tigani, est en convalescence à l’hôpital John Hunter.

Il a révélé que l’accident ressemblait à « une scène de guerre » et qu’il était couvert de « sang des autres » après avoir roulé.

Une famille de trois personnes, composée d’un couple âgé et de leur fils adulte, est également soignée pour des blessures à l’hôpital John Hunter et devrait tous survivre.

La commissaire adjointe Tracy Chapman a déclaré que le bus s’était écrasé au cours des 10 premières minutes d’un trajet de 35 minutes vers l’hébergement des invités à Singleton.

« C’est un concours de circonstances tragique. Le nombre de membres de la famille, mais de la communauté au sens large, qui seront touchés par cela, vous ne pouvez pas compter », a-t-elle déclaré.