Accident de bus en Croatie – Au moins 12 touristes tués alors que le bus dérape sur l’autoroute après que le conducteur s’est “endormi au volant”

Une douzaine de touristes ont été tués lorsqu’un bus a dérapé sur une autoroute après que le conducteur se serait endormi au volant.

Au moins 12 personnes sont mortes et 31 ont été blessées lorsque leur autocar s’est écrasé sur l’autoroute A4 à Podvorec, à environ 30 miles au nord de Zaghreb, en Croatie.

Les sauveteurs retirent un corps de l’épave d’un bus sur les lieux de l’accident en Croatie Crédit : AP

Le réseau de télévision d’État HRT a rapporté que le conducteur s’était peut-être endormi au volant avant l’accident.

Le bus transportait des personnes qui se rendaient dans un sanctuaire catholique du sud de la Bosnie.

Le voyage était organisé par le groupe catholique de la Confrérie de Saint-Joseph – et comprenait trois prêtres et six religieuses.

“Certains des passagers blessés se battent pour leur vie”, a déclaré le ministre croate de l’Intérieur, Davor Bozinovic.

Les images de la scène montrent le bus bleu presque complètement aplati par l’impact.

Des secouristes peuvent être vus en train de retirer des corps de la scène de l’accident alors que l’enquête commence sur la cause exacte de l’accident.

Le conducteur serait parmi les morts, rapporte la BBC.

“Toutes les victimes sont des citoyens polonais – nous pouvons à ce stade le confirmer”, a déclaré un porte-parole du ministère polonais des Affaires étrangères à la chaîne TVN24.

“Le bus a des plaques d’immatriculation de Varsovie.”

Des policiers ont été appelés sur les lieux après l’accident à 5 h 40, heure locale, samedi.

Les équipes des services d’urgence ont travaillé pour essayer de retirer les gens de l’épave horrible.

La route a été fermée pour permettre aux secouristes d’intervenir sur les lieux.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré s’être entretenu avec son homologue, qui l’a assuré du “plein soutien des services médicaux croates”.

Pendant ce temps, le ministre croate des Affaires étrangères a exprimé ses condoléances aux familles des victimes.

“Le peuple croate est solidaire de la Pologne et de ses citoyens”, a-t-il tweeté.

Le ministre polonais des Affaires étrangères s’est fait l’écho du message de tristesse de son homologue, remerciant la Croatie pour son aide.