Accident de bus à Venise : un accident « horrible » laisse des questions sans réponse alors que la ville touristique pleure une « tragédie insupportable » | Nouvelles du monde

Nous nous tenons au bord d’un pont aérien, regardant par-dessus le bord, et c’est un spectacle effrayant.

Derrière nous, la circulation s’accélère, ralentissant légèrement pour laisser place au paysage du nord. Le pire accident de la route en Italie.

Et devant nous se trouve la raison pour laquelle tant de personnes ont péri ici, à seulement quelques kilomètres des rues touristiques et des magnifiques canaux de Venise.

Un écart, un néant là où il devrait y avoir quelque chose.

Pour être précis, il devrait y avoir ici deux lignes de garde-corps métalliques, installées pour empêcher un véhicule de tomber sur le côté en cas d’accident.

Mais au lieu de cela, tout ce que vous pouvez voir, ce sont les restes d’un horrible accident.

Des fragments de verre trempé, une odeur persistante de brûlé et des morceaux de métal tordus et brisés à l’endroit où devrait se trouver le garde-corps.

Le bus a viré « violemment »

Un peu plus loin sur la bande d’arrêt d’urgence, le garde-corps est intact – et il est visiblement vieux et corrodé.

Il est maintenu en place par des supports réguliers intégrés à la surface ; là où le crash s’est produit, ces supports ont été soit coupés, soit simplement arrachés.

Ce que l’on sait, c’est que le bus a viré violemment vers la droite. Ce que nous ne savons pas, c’est pourquoi.

Des images de vidéosurveillance montrent le bus qui avance, passant brièvement hors de vue derrière un autre véhicule, puis apparaissant sur le plan alors qu’il tombe du bord de la route.

Mais lorsque j’ai regardé la surface de la route, il n’y avait aucun signe de dérapage ; rien n’indique que le conducteur ait appuyé sur les freins pour tenter de ralentir le véhicule.

Un morceau de papier, collé sur un lampadaire, déclare que le bord de la route fait désormais l’objet d’une enquête criminelle, mais les procureurs restent totalement incertains de ce qui s’est passé.

Le conducteur, décrit comme expérimenté et respecté, a-t-il, par exemple, souffert d’un problème de santé catastrophique ?

Ou y a-t-il eu un problème mécanique avec le véhicule ?

Juste un autre survol sale

Comment quelque chose a-t-il pu se passer si extraordinairement mal, ici sur un survol qui ressemble à mille autres survols crasseux que nous avons tous vus ?

Debout ici, c’est un spectacle horrible, car vous pouvez voir exactement ce qui s’est passé : le point où le bus a quitté la route, a brisé les barrières et a plongé d’environ 50 pieds jusqu’à la route en contrebas, où il a pris feu.

Nous roulons jusqu’à ce point. Il y a encore une odeur âcre dans l’air et la route est décolorée.

Des verres brisés jonchent le bord de la route et, à quelques mètres de l’endroit où le bus s’est écrasé, vous pouvez voir où les gens dorment dans la rue.

Il y a un mur de béton de l’autre côté, séparant la route de la gare.

Une histoire « horrible » qui laisse des questions sans réponse

Le bus a frôlé ce mur en descendant, avant de s’écraser sur la route, tuant de nombreuses personnes.

C’est une histoire horrible, et, ici maintenant, avec des camions qui passent déjà régulièrement, c’est extraordinaire que la circulation soit déjà de retour par le viaduc et la route en dessous.

Après tout, il s’agit officiellement d’une scène de crime et Venise fait face à un traumatisme extraordinaire.

Une femme passe devant nous, portant des fleurs qu’elle laisse sur le bord de la route et qui complètent une petite collection.

Elle n’est, dit-elle, qu’une Vénitienne ordinaire qui voulait lui rendre hommage.

0:34

Italie : un accident d’entraîneur fait au moins 21 morts



« Je suis triste, bouleversée », a-t-elle déclaré alors qu’un autre camion passait, noyant sa tristesse.

Certaines histoires sont insupportablement tristes.

Un nouveau-né tué. Un couple croate marié depuis seulement 20 jours – la femme décédée, le mari grièvement blessé à l’hôpital.

Je rencontre Michele Di Bari, le chef de la police de Venise.

Il a qualifié l’accident de « moment de grand bouleversement, de grande douleur et de grande souffrance, car Venise est la ville du monde ».

« Les touristes viennent ici pour admirer la beauté et ressentir la sérénité d’un lieu merveilleux et extraordinaire.

« C’est une grande perte, une grande tragédie, un événement inattendu et soudain qui ébranle chaque âme humaine.

« Quand je suis arrivé sur les lieux, je n’ai pas pu m’empêcher d’être très bouleversé, car j’avais les yeux devant une scène apocalyptique, une énorme tragédie que la communauté aura du mal à accepter. »

Sur l’autoroute, la circulation continue, mais l’Italie ne peut échapper à l’ombre de cet accident, au spectre des touristes qui meurent dans des conditions horribles et à toutes les questions.

Le pays comblera le vide à côté de l’autoroute, remplacera les barrières, réparera la route.

Mais des questions subsisteront : comment cela a-t-il pu se produire, et comment la nation peut-elle être sûre que cela ne se reproduira plus ?