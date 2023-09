Accident d’avion au Brésil : 14 morts après le crash d’un avion transportant des touristes dans la forêt amazonienne | Nouvelles du monde

Quatorze personnes sont mortes dans un accident d’avion dans la forêt amazonienne, selon les autorités.

L’accident s’est produit samedi dans la région nord-amazonienne du Brésil, à environ 400 km au nord-ouest de la capitale de l’État, Manaus, la plus grande ville d’Amazonie.

L’avion, un avion léger de ligne, avait décollé de Manaus et tentait d’atterrir sous une pluie battante près de Barcelos, sur les rives du Rio Negro, lorsqu’il s’est écrasé, selon les médias locaux.

Les passagers à bord étaient des touristes brésiliens en route pour pêcher, selon les informations.

« Je regrette profondément la mort des 12 passagers et des deux membres d’équipage victimes de l’accident d’avion à Barcelos samedi », a déclaré Wilson Lima, gouverneur de l’État d’Amazonas, dans un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Il ajoute : « Nos équipes ont travaillé depuis le début pour apporter le soutien nécessaire.

« Ma sympathie et mes prières vont à leurs familles et amis. »

Le gouverneur a ajouté que la région est généralement confrontée à de fortes pluies et que la cause la plus probable de l’accident était une erreur dans l’itinéraire emprunté au moment de l’atterrissage.

Des images vidéo diffusées par la chaîne de télévision Globo montraient l’avion allongé sur un chemin de terre boueux avec la partie avant de l’avion dans les buissons.

La Force aérienne brésilienne (FAB) a indiqué dans un communiqué que les enquêteurs du Centre d’enquête et de prévention des accidents (CENIPA) avaient été appelés pour ouvrir une enquête sur les raisons de l’accident du petit avion.

Les enquêteurs ont envoyé une équipe depuis Manaus pour collecter des informations et conserver toute preuve pouvant être utilisée pour découvrir ce qui s’est passé, a ajouté un porte-parole.