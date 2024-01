Accident d’avion à Fort Smith, Canada : 6 personnes tuées dans un vol transportant des employés de Rio Tinto dans les Territoires du Nord-Ouest

CNN

—



Quatre passagers et deux membres d’équipage ont été tués lorsqu’un avion se dirigeant vers une mine de diamants s’est écrasé dans les Territoires du Nord-Ouest du Canada, ont annoncé mercredi les autorités.

Le seul survivant de l’accident de mardi matin a d’abord été emmené au centre de santé de Fort Smith, puis transporté par évacuation sanitaire à l’hôpital territorial Stanton à Yellowknife, a indiqué le service du coroner des Territoires du Nord-Ouest dans un communiqué. L’état du survivant n’a pas été rendu public.

L’avion était « en route de Fort Smith vers la mine de diamant Diavik » lorsque l’accident s’est produit, a indiqué le bureau du coroner. La société minière mondiale Rio Tinto a déclaré qu’elle avait des employés à bord de l’avion.

“Nous avons été informés par les autorités qu’un avion en route vers notre mine Diavik, transportant un certain nombre de nos collaborateurs, s’est écrasé près de Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada, faisant des morts”, a déclaré la société. dans un communiqué mercredi.

Fort Smith est à la frontière avec l’Alberta.

“En tant qu’entreprise, nous sommes absolument dévastés par cette nouvelle et nous offrons tout notre soutien à nos employés et à la communauté qui sont en deuil aujourd’hui”, a déclaré le directeur général de Rio Tinto, Jakob Stausholm, dans le communiqué. “Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités et les aiderons de toutes les manières possibles dans leurs efforts pour découvrir exactement ce qui s’est passé.”

CNN a contacté Rio Tinto pour plus d’informations.

Le Service du coroner des Territoires du Nord-Ouest a déclaré que ses représentants travaillaient avec les autorités locales pour accéder au lieu de l’accident et lancer le processus de récupération.

«Le Service du coroner des Territoires du Nord-Ouest souhaite exprimer ses condoléances aux familles et à la communauté de Fort Smith pendant cette période très tragique et difficile», indique le communiqué.

Mardi matin, les Rangers canadiens et l’Aviation royale canadienne ont répondu à un rapport faisant état d’une perte de contact avec un avion à l’extérieur de Fort Smith, un porte-parole de l’ARC à Winnipeg, David Lavallee, a déclaré CBC News, partenaire de nouvelles de CNN Canada.

La visibilité était mauvaise tôt mardi matin mais s’est améliorée vers 10 heures du matin, selon l’équipe météo de CNN.

Le centre de santé de Fort Smith a activé son protocole de pertes massives mardi vers 8h50, selon le Autorité de la santé et des services sociaux des Territoires du Nord-Ouest.

La Gendarmerie royale du Canada, les Rangers canadiens et l’Aviation royale canadienne sont également intervenus. Des enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports ont également été envoyés à Fort Smith à la suite de l’accident.

L’avion impliqué est un British Aerospace Jetstream enregistré auprès de Northwestern Air Lease, selon le Bureau de la sécurité des transports du Canada, qui a déclaré enquêter sur l’accident. L’avion peut transporter jusqu’à 19 passagers, selon Northwestern Air Lease. site web.

Le bureau du coroner a déclaré que les deux membres d’équipage travaillaient pour Northwestern Air Lease. CNN a contacté Northwestern Air Lease pour obtenir ses commentaires.

RJ Simpson, premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, a publié une déclaration il présente ses condoléances aux familles, amis et proches de ceux qui se trouvaient à bord de l’avion. Il a également encouragé les résidents concernés à rechercher de l’aide et à utiliser ressources en santé mentale fournis par le gouvernement.

« L’impact de cet incident se fait sentir sur tout le territoire », a déclaré Simpson. « Les personnes que nous avons perdues n’étaient pas seulement des passagers d’un vol ; ils étaient voisins, collègues, amis et proches. Leurs histoires et leurs contributions à nos communautés ne seront pas oubliées.

Cette histoire a été mise à jour avec des informations supplémentaires.