Accident d’avion à Fort Smith, au Canada : décès signalés, notamment des employés de Rio Tinto dans les Territoires du Nord-Ouest

Un nombre indéterminé de personnes sont mortes après qu’un avion s’est écrasé mardi dans les Territoires du Nord-Ouest du Canada, près de la ville de Fort Smith, alors qu’il se dirigeait vers une mine de diamants, ont indiqué des responsables.

Certains des passagers à bord de l’avion étaient des employés de Rio Tinto, une société minière mondiale, selon un Déclaration du groupe mardi.

L’entreprise n’a pas précisé combien de ses employés se trouvaient à bord de l’avion, mais a noté que l’accident avait fait des morts alors que l’avion se dirigeait vers une mine de diamants de l’entreprise.

Le coroner des Territoires du Nord-Ouest a également déclaré qu’il y avait eu des morts dans l’accident, mais n’a pas précisé le nombre, selon un communiqué de presse obtenu par CNN.

«Pour le moment, nous pouvons confirmer qu’il y a eu des décès, mais nous ne fournirons aucune information supplémentaire en attendant le plus proche parent», a déclaré le coroner des Territoires du Nord-Ouest, Garth Eggenberger, dans un communiqué de presse.

En réponse à l’accident, le centre de santé de Fort Smith a activé son protocole de pertes massives mardi vers 8 h 50, selon l’Autorité de la santé et des services sociaux des Territoires du Nord-Ouest.

L’accident a également suscité des réactions de la part de la Patrouille montée royale du Canada, des Rangers canadiens et de l’Aviation royale canadienne. Des enquêteurs du bureau du coroner des Territoires du Nord-Ouest et du Bureau de la sécurité des transports ont également été envoyés à Fort Smith à la suite de l’accident.

L’avion impliqué est un British Aerospace Jetstream enregistré auprès de Northwestern Air Lease, selon le Bureau de la sécurité des transports du Canada, qui a déclaré enquêter sur l’accident. L’avion peut transporter jusqu’à 19 passagers, selon Northwestern Air Lease. site web. CNN a contacté Northwestern Air Lease pour obtenir ses commentaires.

RJ Simpson, premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, a publié une déclaration il présente ses plus sincères condoléances aux familles, amis et proches de ceux qui se trouvaient à bord de l’avion. Il a également encouragé les résidents concernés à rechercher de l’aide et à utiliser ressources en santé mentale fournis par le gouvernement.

« L’impact de cet incident se fait sentir sur tout le territoire », a déclaré Simpson. « Les personnes que nous avons perdues n’étaient pas seulement des passagers d’un vol ; ils étaient voisins, collègues, amis et proches. Leurs histoires et leurs contributions à nos communautés ne seront pas oubliées.

Mardi matin, les Rangers canadiens et l’Aviation royale canadienne ont répondu à un rapport faisant état d’une perte de contact avec un avion à l’extérieur de Fort Smith, a déclaré David Lavallee, officier des affaires publiques de l’ARC à Winnipeg. CBC News, partenaire de nouvelles de CNN Canada.

La visibilité était mauvaise tôt mardi matin mais s’est améliorée vers 10 heures du matin, selon l’équipe météo de CNN.

La Force aérienne a fait voler un CC 138 Twin Otter depuis Yellowknife et un CC 130J Hercules à Trenton pour aider aux recherches et au sauvetage, a déclaré Lavallee. Des unités supplémentaires de formation à Calgary ont également été envoyées.

Dans le cadre de l’intervention, la GRC et les Rangers canadiens ont également effectué des recherches au sol, a déclaré Lavallée à CBC.

Après l’accident de mardi matin, les responsables de Fort Smith ont demandé à rester à l’écart du lieu de l’accident pour permettre aux autorités d’intervenir.

“Veuillez noter qu’un incident aérien s’est produit ce matin”, a déclaré la ville de Fort Smith dans un communiqué. Publier sur Facebook. « Il s’agit d’une situation nouvelle et la ville de Fort Smith se prépare à réagir et à fournir son soutien de quelque manière que ce soit. »

La Gendarmerie royale du Canada a déclaré à CNN qu’elle assisterait le bureau du coroner et le BST dans l’enquête tout au long de la nuit.

Il s’agit d’une histoire en développement et sera mise à jour.