Accident d’autobus de la garderie de Laval : ce que l’on sait jusqu’à présent sur le suspect

L’homme arrêté dans un accident d’autobus mortel dans une garderie de Québec est actuellement détenu en prison en attendant sa prochaine date d’audience, selon Audrey Roy-Cloutier du bureau du procureur de la Couronne.

Ce qui a motivé l’attaque, qui a fait deux morts parmi les enfants et six autres blessés, n’est toujours pas clair.

L’accusé fait face à neuf chefs d’accusation : deux chefs de meurtre au premier degré, tentative de meurtre, deux chefs de voies de fait graves et quatre chefs de voies de fait avec une arme causant des lésions corporelles.

Voici ce que nous savons de lui jusqu’à présent :

Pierre Ny St-Amand, 51 ans, est un résident de Laval et travaille comme chauffeur à la Société de transport de Laval depuis 10 ans. Il vit dans une maison située dans une rue tranquille de banlieue à environ 10 kilomètres au sud de la garderie. Plusieurs voisins ont décrit l’accusé comme un père calme et agréable de deux filles.

Un voisin de St-Amand a déclaré que l’homme y vivait avec sa famille depuis au moins cinq ans et l’a décrit comme calme et toujours amical – un bon voisin.

Un homme, Thanh-Ry Tran, a déclaré à La Presse canadienne que sa famille se réunissait avec la famille de St-Amand quelques fois par an, ajoutant que leurs épouses s’entraidaient parfois pour aller chercher ou déposer des enfants. Il a dit que St-Amand n’avait jamais montré de signes de détresse.

Des témoins sur les lieux mercredi ont décrit quelque chose de différent. Ils ont dit que le chauffeur “n’était pas dans son bon sens” et “était dans un monde différent” lorsqu’il est sorti du bus de la ville, quelques instants après qu’il l’ait enfoncé dans la garderie.

Un homme a déclaré que l’accusé criait de manière inintelligible et avait arraché ses vêtements alors que quatre personnes le maîtrisaient avant que la police ne lui mette les menottes.

St-Amand a été transporté à l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, où un médecin qui le soignait a ordonné une évaluation psychiatrique pour déterminer si l’homme constituait une menace pour lui-même ou pour les autres.

L’accusé a comparu par visioconférence mercredi depuis son lit d’hôpital. Lors de la comparution devant le tribunal, il a refusé de parler, se contentant d’hocher la tête – mais peu de temps après, il aurait frappé un policier à la tête alors qu’il le raccompagnait dans sa chambre d’hôpital.

Le juge n’a pas ordonné d’évaluation de santé mentale, selon Roy-Cloutier, car l’accusé a été jugé mentalement apte à subir l’audience.

Sa prochaine comparution devant le tribunal aura lieu le 17 février.

Roy-Cloutier a déclaré qu’il est possible qu’un juge ordonne une évaluation psychiatrique lors d’une prochaine audience.

Selon la police de Laval, il n’y a aucun lien connu entre l’accusé et la garderie.

« Le mobile demeure encore aujourd’hui incompréhensible », a déclaré jeudi à la presse le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, à Québec.

“Personne ne peut prédire ce genre d’événement”, a-t-il ajouté. “Personne ne peut prédire que quelqu’un se lève le matin, décolle avec un bus et décide de frapper une garderie avec un bus.”

Lionel Carmant, le ministre responsable des Services sociaux du Québec, a déclaré jeudi que St-Armand n’avait pas reçu de soins de santé mentale et qu’il n’était pas non plus sur une liste d’attente pour des services de santé mentale auprès de la régie locale de la santé, le CIUSSS de Laval. On ne sait pas encore s’il a cherché des services de santé mentale ailleurs.

Carmant a déclaré jusqu’à présent qu’il n’y avait aucune preuve pour déterminer s’il avait un trouble de santé mentale.

Le ministre des Services sociaux a déclaré qu’il souhaitait discuter de la création d’un programme de dépistage à l’échelle de la province qui aiderait les gens à se faire soigner s’ils en ont besoin.

“Nous devons pouvoir avoir des gens qui ne lèvent pas la main pour des problèmes de santé mentale ou de détresse psychologique”, a-t-il déclaré. “Nous devons trouver un moyen de les aider à demander de l’aide.”

– Avec des fichiers de La Presse canadienne et Max Harrold de CTV News Montréal