Accident d’autobus à Québec : les condoléances affluent de la Colline du Parlement

Les condoléances affluent sur la colline du Parlement après qu’un autobus de la ville de Laval, au Québec, s’est écrasé dans une garderie mercredi matin, les politiciens fédéraux de tous bords exprimant leur sympathie aux familles touchées et leur gratitude aux premiers intervenants.

À 14 h 50 HE, deux enfants sont morts et six autres sont hospitalisés avec des blessures graves mais ne mettant pas leur vie en danger. Selon la police, le chauffeur de bus de 51 ans a été arrêté et fait face à des accusations d’homicide et de conduite dangereuse, et la cause de l’accident fait l’objet d’une enquête.

“Je ne peux pas imaginer ce que vivent les familles des enfants qui ont été tués et ceux qui ont été grièvement blessés en ce moment”, a déclaré le premier ministre Justin Trudeau, semblant ému en se rendant à la Chambre des communes mercredi après-midi.

Plus tôt dans la journée, lorsque la nouvelle de l’accident a été annoncée pour la première fois, Trudeau a exprimé l’espoir que “les enfants vont bien, ou qu’ils s’en sortent et guérissent bientôt”.

« Je sais qu’il n’y a pas de mots pour les parents qui ont perdu leurs enfants de cette façon. Tous les Canadiens sont en deuil avec eux, et nous ferons tout ce que nous pouvons pour les soutenir dans une douleur horrible au cours des jours, des mois et des années de deuil à venir. dit Trudeau.

À l’intérieur de la Chambre des communes, les députés de toute la chambre se sont levés et ont baissé la tête alors qu’un moment de silence a eu lieu mercredi après-midi.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, s’est levé à la Chambre pour exprimer ses condoléances.

« Le cœur de tous les parents du Québec s’est arrêté aujourd’hui lorsqu’ils ont appris ce qui s’est passé à Laval », a déclaré Blanchet. « Nos pensées vont à tous les parents, enfants et personnel de la Garderie éducative Sainte-Rose. Nous remercions les premiers répondants, le personnel infirmier et tous ceux qui se sont mobilisés en ce moment pour aider les plus petits. Aujourd’hui, la nation québécoise est en deuil. Nos pensées sont avec tous ceux de la communauté de Laval.

S’adressant aux médias sociaux pour parler de ce qu’il a appelé une “violente attaque d’autobus”, le chef conservateur Pierre Poilievre a déclaré qu’il avait le “cœur brisé”.

“Je suis de tout coeur avec les membres de la famille qui ont perdu des êtres chers et ceux qui ont été blessés dans cette tragédie. Aucun parent ne devrait jamais s’inquiéter de la sécurité de son enfant”, a déclaré Poilievre.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, l’a qualifié d'”horrible tragédie”.

“Je n’ai pas les mots pour exprimer à quel point c’est horrible, je veux juste remercier les premiers intervenants et envoyer mes pensées aux familles des victimes”, a déclaré Singh aux journalistes dans le hall de la maison.

“En tant que parent, en tant que maman, vous ne pouvez pas imaginer déposer votre enfant à la garderie et que quelque chose comme ça se produise. Je voulais donc simplement exprimer mes condoléances et bien sûr exprimer ma gratitude à ceux qui ont répondu si rapidement sur le premières lignes de cette horrible, horrible tragédie », a déclaré la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, en se rendant à la période des questions.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré que ses pensées vont aux enfants, à leurs familles et au personnel de la garderie, expliquant que ces installations sont censées être des endroits où les enfants peuvent se sentir en sécurité.

“C’est évidemment un moment très choquant, horrible et traumatisant”, a déclaré Mendicino. “Je veux prendre un moment pour remercier la police locale d’avoir agi très, très rapidement. Ils ont appréhendé le suspect et, et c’est une bonne chose.”

Adressant les questions sur l’enquête aux forces de l’ordre locales, Mendicino a déclaré qu’au fur et à mesure que l’on en apprendrait davantage sur ce qui s’est passé, “il est important en ce moment d’offrir toute l’assistance possible”.

Mendicino a déclaré qu’il avait tendu la main à son collègue libéral Yves Robillard, dont la circonscription de Marc-Aurèle-Fortin, au Québec, est celle où l’accident s’est produit, pour lui offrir “tout le soutien possible”.

S’arrêtant brièvement pour parler aux journalistes, Robillard a déclaré que bien qu’il y ait peu d’informations, ce qui s’est passé est “vraiment terrible”.

Laval-Les Îles, Qué. Le député libéral Faycal El-Khoury a déclaré qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir pour offrir confort et services à ses électeurs.

“Nous devons les soutenir et nous devons être présents sur le terrain avec eux”, a-t-il déclaré.

« Nous trouvons cela terrible… c’est un événement fou, et nos pensées vont aux familles », a déclaré le député conservateur de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles, au Québec, Pierre Paul-Hus.

Le député conservateur de Louis-Saint-Laurent, au Québec, Gérard Deltell, a déclaré qu’en tant que père, la situation était «très difficile» et que ses pensées et ses prières accompagnent les personnes touchées.



Avec des fichiers de CTV News Montréal