Accident d’autobus à Laval: 2 enfants morts, 6 autres blessés après un accident d’autobus dans une garderie près de Montréal

Ottawa

CNN

—



Deux enfants ont été tués et six ont été blessés lorsqu’un autobus de la ville s’est écrasé mercredi matin dans une garderie de la banlieue de Montréal, ont annoncé les autorités.

Le conducteur du bus, qui, selon la police, est un employé des transports de la ville, a été arrêté. Les procureurs ont déclaré que Pierre Ny St-Amand, 51 ans, fait maintenant face à deux chefs de meurtre au premier degré, un chef de tentative de meurtre, deux chefs de voies de fait graves et plusieurs chefs d’agression avec une arme mortelle.

CNN n’a pas été en mesure d’identifier immédiatement un avocat pour St-Amand.

La police de Laval, où l’accident s’est produit, a déclaré qu’elle n’avait pas déterminé de mobile et que l’enquête se poursuivait.

«Nous avons six enfants qui ont été transportés dans différents hôpitaux à Montréal et Laval, mais malheureusement, nous avons deux autres enfants qui sont décédés des suites de l’accident», a déclaré plus tôt Erika Landry, porte-parole de la police de Laval.

Les responsables des hôpitaux de Montréal et de Laval ont déclaré que les blessures des six enfants ne mettent pas leur vie en danger.