Accident d’Ashley Judd: une actrice s’est brisée une jambe dans la jungle africaine

« Des accidents se produisent – et il y avait un arbre tombé sur le chemin que je n’ai pas vu et j’ai eu une foulée très puissante et je suis juste tombé par-dessus cet arbre », a-t-elle déclaré vendredi au chroniqueur du New York Times Nicholas Kristof. « Alors que je me cassais la jambe, je savais qu’elle était cassée. »

Il a fallu « 55 heures incroyablement pénibles » pour la faire sortir de la jungle jusqu’à une table d’opération en Afrique du Sud.

Elle est restée coincée au sol pendant cinq heures avec une « jambe très déformée », mordant un bâton à cause de la douleur et « hurlant comme un animal sauvage ».

Elle a finalement été emmenée dans une unité de traumatologie sur une moto tout en maintenant la partie supérieure de son tibia cassé ensemble.