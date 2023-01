Accident au Népal : lui a dit de ne pas aller travailler, déclare le père de l’hôtesse de l’air

Oshin Ale Magar, une hôtesse de l’air qui a étudié en Inde et est décédée dans un accident d’avion au Népal, a quitté son domicile dimanche avec la promesse qu’elle reviendrait de Pokhara après le travail pour célébrer le festival Maghe Sankranti avec sa famille.

Oshin, 24 ans, faisait partie des 69 personnes décédées après que l’avion 9N-ANC ATR-72 de Yeti Airlines avec 72 personnes à bord, dont cinq Indiens, s’est écrasé dimanche sur la rive de la rivière Seti dans la station balnéaire de Pokhara, au centre du Népal.

Sa famille se préparait à célébrer le festival à la maison lorsque la nouvelle de l’accident d’avion leur est parvenue.

Son père en larmes, Mohan Ale Magar, un retraité de l’armée indienne, se souvient qu’il lui avait dit tôt le matin de ne pas aller travailler un jour spécial.

Elle a insisté pour célébrer le festival après avoir effectué deux vols ce jour fatidique, a déclaré Mohan au journal Republica par téléphone.

Oshin travaillait avec Yeti Airlines depuis deux ans. Originaire de Madi à Chitwan, elle vivait à Katmandou après avoir commencé son travail et avait également invité ses parents à rester avec elle dans la capitale pendant les six derniers mois, selon le rapport.

Oshin a deux sœurs et un frère. Elle est la fille aînée de quatre frères et sœurs. Son frère n’a que quatre ans. Elle a emmené son frère et ses sœurs à Katmandou pour leur éducation, a-t-il ajouté.

Elle a étudié à l’Oxford College de Gaindakot et en Inde et a obtenu son diplôme d’hôtesse de l’air à la Sahara Air Hostess Academy de Katmandou.

Oshin s’est mariée il y a deux ans à Pokhara et son mari est actuellement au Royaume-Uni.

Son père Mohan et sa mère Sabnam Ale Magar sont arrivés à Pokhara pour identifier le cadavre de leur fille, selon le rapport.

L’avion 9N-ANC ATR-72 de Yeti Airlines a décollé de l’aéroport international Tribhuvan de Katmandou à 10h33 et s’est écrasé sur la rive de la rivière Seti entre l’ancien aéroport et le nouvel aéroport quelques minutes avant l’atterrissage, selon l’Autorité de l’aviation civile de Népal (CAAN).

Au total, 68 passagers et quatre membres d’équipage se trouvaient à bord de l’avion. Le Népal, qui abrite huit des 14 plus hautes montagnes du monde, dont le mont Everest, a une histoire d’accidents d’avion.

L’accident de dimanche est le plus meurtrier au Népal depuis 1992, lorsque les 167 personnes à bord d’un avion de Pakistan International Airlines ont été tuées lorsqu’il s’est écrasé sur une colline alors qu’il tentait d’atterrir à Katmandou.