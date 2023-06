Accident au Manitoba : la GRC poursuit son enquête, le premier ministre offre son soutien

L’enquête sur un accident mortel sur un tronçon de la route transcanadienne se poursuit par la GRC, alors que le gouvernement du Manitoba a annoncé des mesures de soutien aux membres de la famille des victimes.

Surint. Rob Lasson du Groupe des crimes majeurs de la GRC a confirmé lundi que les deux véhicules impliqués dans l’accident faisaient l’objet d’une analyse mécanique.

« Cela prend du temps, et nous ne prévoyons pas d’avoir ces réponses précises avant plusieurs semaines ou mois », a-t-il déclaré, ajoutant que l’unité de la circulation est également impliquée dans l’enquête.

L’accident impliquant un camion semi-remorque et une fourgonnette de transport en commun survenu le 15 juin sur la route transcanadienne à l’intersection de l’autoroute 5 a fait 15 morts et 10 hospitalisés.

Les passagers du bus provenaient principalement de Dauphin et des environs et se dirigeaient vers un casino au moment de l’accident.

La GRC a déclaré vendredi qu’une vidéo de la caméra de tableau de bord du semi-remorque aurait montré que le semi-remorque avait la priorité au moment de l’accident. Lasson a déclaré lundi qu’ils n’avaient pas pu interroger le chauffeur du bus, affirmant qu’il recevait toujours des soins médicaux.

Lasson a parlé des défis de l’enquête en cours.

« Souvent, dans ce type de scènes, il est difficile de rassembler des preuves », a-t-il déclaré. « C’est difficile parce que, normalement, nous avons beaucoup de témoins oculaires. Dans ce cas, nous ne le faisons pas, parce que tous les témoins étaient dans le bus, et beaucoup d’entre eux sont traumatisés en ce moment, et nous ne pouvons pas leur parler. Nous devons donc compter sur des enquêtes médico-légales, des analyses mécaniques du véhicule, et c’est pourquoi cela prend si longtemps.

Lasson a déclaré que la GRC avait mené des entrevues avec certaines des victimes hospitalisées. Il a ajouté que les autopsies des victimes de l’accident ont commencé et que les noms seront publiés une fois les identités confirmées.

La première ministre Heather Stefanson a demandé à Santé Manitoba de mettre « immédiatement » des ressources à la disposition des membres de la famille touchés par l’accident pour leur rembourser les frais de déplacement, d’hôtel ou de nourriture.

« Si l’un d’entre vous a besoin de voyager en raison de la situation de sa famille, notre message est que nous sommes là pour vous aider pendant cette période difficile », a déclaré Stefanson.

Lanette Siragusa, PDG de Shared Health, a déclaré que cinq des 10 patients hospitalisés restaient dans un état critique, dont un a été transféré dans une unité de retrait au cours de la dernière journée.