Accident au Manitoba : la GRC divulguera les noms des victimes

DAUPHIN, Homme. –

La GRC est sur le point de publier les noms des personnes décédées dans un accident d’autobus enflammé il y a une semaine alors qu’une petite communauté de l’ouest du Manitoba se prépare à se rassembler en deuil pour les 16 vies perdues.

« La mort arrive, mais nous n’oublions jamais ceux qui sont décédés. Ils seront toujours dans nos cœurs. Ils nous ont émus et façonnés », a déclaré Wayne Olson, pasteur communautaire de l’Église du Christ à Dauphin et l’un des organisateurs de un service commémoratif communautaire jeudi soir.

Le minibus transportait un groupe d’aînés de Dauphin et des environs vers un casino jeudi dernier, lorsqu’il a heurté la trajectoire d’un camion semi-remorque sur la Transcanadienne près de la ville de Carberry, à quelque 190 kilomètres au sud. .

Les responsables de la santé ont déclaré que neuf autres personnes étaient hospitalisées. Quatre sont dans un état critique.

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, et les premiers intervenants présents sur les lieux de l’accident doivent assister à la conférence de presse de la GRC à Dauphin.

Alors qu’il devient clair qui est mort dans l’accident, Olson a déclaré qu’il était important que les gens aient un endroit pour se réunir.

Le service, organisé par l’Association des ministres de Dauphin et de district, comprendra les commentaires du maire David Bosiak et d’Ernie Sirski, préfet de la municipalité rurale de Dauphin. Il y aura des hymnes, des chansons plus anciennes que les personnes touchées par l’accident connaissaient probablement bien, a déclaré Olson.

Une prière doit être récitée en anglais et en ukrainien, afin de refléter le patrimoine de la région.

Olson a dit qu’il espère que cela apportera du réconfort à la communauté.

Kim Armstrong, administratrice du Dauphin Active Living Centre où de nombreuses personnes âgées passent du temps, a déclaré que les gens attendaient de savoir qui de leur communauté était dans le bus. Une fois qu’ils seront sûrs, dit-elle, le processus de deuil commencera.

« Il est opportun que nous puissions nous réunir le soir et simplement nous asseoir ensemble, que ce soit en silence, que nous voulions parler, mais la communauté pourra se rassembler », a-t-elle déclaré.

Le centre pour personnes âgées a eu des conseillers et d’autres soutiens pour ceux qui s’y sont arrêtés. Elle a dit qu’il continuerait d’être ouvert aux personnes qui ont besoin de parler ou qui ne veulent pas être seules.

Une semaine après l’accident mortel, une fleur commémorative a poussé à l’extérieur du centre.

Olson a déclaré qu’il serait important de célébrer la vie de ceux qui sont morts. Ils ont eu un impact sur leurs familles, ainsi que sur Dauphin et la plus grande municipalité rurale.

Il a dit qu’il pensait à la façon dont le minibus était plein de personnes âgées en voyage prêtes à s’amuser beaucoup.

« Vous devez penser que les rires et la joie dans ce bus étaient énormes et que la tragédie a frappé », a-t-il déclaré.

« Nous ne sommes pas garantis demain. »



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 21 juin 2023.